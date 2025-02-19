Юрий Антонов в 80 лет работает в студии над «реконструкцией старых песен»

«Никаких творческих планов нет. Есть работа в студии, отчасти это и есть творческие планы. Это работа над реконструкцией моих старых песен, которых еще никто не знает и не слышал, но, надеюсь, услышат», - пояснил Антонов, отвечая на вопрос о творческих планах на этот год.



Юрий Антонов

Он уточнил, что точной даты релиза пока нет.

«Да, мне не нужно, вы знаете, в моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины - это ущерб своему здоровью», - ответил музыкант на вопрос о том, планирует ли он уменьшить свою концертную деятельность.

Антонов рассказал, что встретит юбилей по-семейному, в кругу близких друзей и родственников. Артист добавил, что не привык подводить какие-либо итоги.

«Главное - здоровье. Все мысли - чтобы здоровье было. Я не подвожу никакие итоги. Я в том возрасте, когда мне уже итоги неинтересны. Я сделал все, что мог, и сделать больше - вряд ли получится. Я довольствуюсь тем, что у меня есть, и все, что я имею, меня устраивает», - поделился музыкант.

Как признался Юрий Антонов, среди написанных им композиций он не может выделить какую-нибудь одну:

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«Они для меня все как дети и особенных привилегий ни одна песня не имеет».

Юрий Антонов готов взяться за написание композиции, посвященной спецоперации, если он увидит подходящий для этого текст. Как отметил Антонов, в его репертуаре есть песни, посвященные войне.

«Во-первых, это надо иметь очень хороший песенный текст. Вот они мне сейчас не попадались. Если попадется - конечно», - сказал композитор, отвечая на вопрос о том, думал ли он написать произведение об СВО.

По словам Антонова, в работе над своими произведениями он, в первую очередь, отталкивается от текста - на его основе создаются образы, которые композитор воплощает в музыке. На вопрос о том, кто из поэтов является его любимым, Антонов назвал поэтов-песенников Леонида Фадеева, Михаила Танича и Леонида Дербенева.

Неизменным правилом своей жизни Антонов назвал порядочное отношение к окружающим людям.

«Самое главное - это быть порядочным по отношению к своим знакомым, друзьям, да и вообще к людям. Это самое главное правило, а все остальное уже приклеивается», - сказал артист.

Напомним, что из-за резко отрицательного отношения к стримингам песен Юрия Антонова на них практически нет, и послушать известного певца можно или на старых грампластинках, или на пиратских ресурсах.