Юрий Антонов выпустил новую песню «Доченька»

26 ноября он исполнил песню «Доченька» в эфире шоу «Вечер на Русском».

Народный артист России Юрий Антонов – один из легендарных советских и российских исполнителей и композиторов. Автор таких хитов, как «От печали до радости», «Поверь в мечту», «Я вспоминаю», «Дорога к морю», он вновь радует слушателей новыми песнями.



Иван Соловьев, Юрий Антонов, Александр Пряников

В эфире «Русского Радио» Юрий Антонов представил композицию «Доченька». О том, как создавалась песня, он рассказал ведущим Ивану Соловьеву и Александру Пряникову.

«Я выступил в роли композитора, аранжировщика и музыканта. Стихи написал Владимир Ильичев – он и вдохновил меня на создание этой песни, сделав такой точный и правильный текст. В жизни бывают разные события – и радости, и огорчения, поэтому впечатление от композиции зависит от настроения. В песне показан собирательный образ «доченьки». Ведь все мужчины очень любят дочерей. Я писал для многих мам, пап, детей. В России – миллионы семей и, надеюсь, им понравится эта композиция», – рассказал Юрий Антонов.

Музыкант также отметил, что композиция долго ждала своего момента. Песня была написана два года назад, и сегодня, наконец, настало время представить ее слушателям.

В эфире «Вечер на Русском» ведущие напомнили, что Юрий Антонов уже более 60 лет на сцене. Певец и композитор – многократный обладатель Премии «Золотой Граммофон», в том числе в номинациях «Легенда поколений» и «За вклад в развитие отечественной музыки».

Услышать песню «Доченька» в исполнении Юрия Антонова можно на волнах «Русского Радио». На стримингах ее нет.