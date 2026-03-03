Константин Кинчев показал сольный альбом «Я»

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев выпустил новый сольный альбом «Я» (слушать альбом).

Через несколько дней альбом будет доступен исключительно по предзаказам на CD и виниле.

«Я» включает в себя 10 песен, часть из которых уже знакома слушателям («Если бы да кабы», «У свободы нет выходных», «Кто бы мог подумать» и др.).

«Песни из этого альбома писались в время ковидных изоляций. Поэтому они отражают то время, те настроения».

В записи "Я" поучаствовали музыканты «Алисы»; Вадим Сергеев («Сплин») - акустическая гитара; Виктор Санков («Полюса», «Сети») - бас, гитара, клавиши, флейта; Антон Новиков («Полюса») - барабаны; Рушан Аюпов («Анимация») - баян, голос; Антон Спартаков - гитара; Гуля Наумова («Симфоническое Кино») - скрипка; Роман Парыгин («Радар») - труба; Григорий Зонтов («Радар») - саксофон; Владислав Александров («Радар») - тромбон; Иван Неклюдов - саксофон; Андрей Алякринский - гитара; Сергей Клевенский - флейты.

