Shaman перепел «Небо славян» Константина Кинчева

Песня Константина Кинчева «Небо славян» вошла в альбом группы «Алиса» - «Сейчас позднее, чем ты думаешь» (2003). Впервые она была исполнена в Санкт-Петербурге в прямом эфире радио «Ностальжи» 15.12.2000 года.
«С праздником Защитника Отечества! В такой день я очень рад представить вам свою версию легендарной песни «Небо славян». Эта композиция Константина Кинчева давно стала классикой, соединившей в себе красоту русских былин и ратных подвигов нашего народа. В ней столько любви к России! Ритм и звучание рок-музыки подчёркивают многослойность текста, а каждое слово усиливает в душе чувство гордости за родную страну, за то, что Я РУССКИЙ».
Сам Константин Кинчев пояснял про «Небо славян»:
«Это песня не про анализ крови, а про то, что все мы единоверцы, то есть едины в вере, едины в любви к Родине, едины в гордости за свою страну и её историю, едины в желании не поганить то, что создавалось веками, а поганящих пресекать».
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