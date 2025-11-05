Shaman женился на Мизулиной в Донецке

В преддверии Дня народного единства певец с Екатериной приехали в Донецкую Народную Республику, чтобы поздравить жителей региона с праздником.
«Нашу поездку мы начали с посещения Военно-мемориального комплекса «Донецкое море». Почтили память участников СВО, которые отдали свою жизнь во имя будущего России. Светлая память.
В ходе поездки побывали в гостях в Многопрофильном лицее номер 5 им. Н.П. Бойко, где пообщались с ребятами. Подарили школе компьютерную технику и полезные материалы для школьников по безопасности в Интернете.
Также в Донецке мы посетили Храм святых благоверных Петра и Февронии и пообщались с клириком храма, протоиереем Евгением, и получили от него благословение на будущее».
Но самое интересное случилось потом. Они посетили Донецкий ЗАГС и расписались там. Надели колечки на пальцы, поцеловались, и сотрудница ЗАГСа объявила их мужем и женой.
Молодоженов поздравил глава ДНР Денис Пушилин.
Для 33-летнего певца это третий брак, для 41-летней главы Лиги безопасного интернета - первый.