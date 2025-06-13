Полина Гагарина рассталась со своим бойфрендом

По информации источника, Миков продолжает работать в группе певицы.



Полина Гагарина

«Непросто строить отношения с женщиной, когда у вас не равный достаток. Стас пытался соответствовать Полине, развивался. Изучил йогу, преподает сейчас медитации и прочие духовные практики, как тренер ведет спортивные тренировки. Но со временем их роман сошел на нет. Они общаются, но больше не вместе».

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Слухи о романе появились еще в 2023 году. Тогда Миков был женат на подруге Гагариной танцовщице Оксане Стратулат.

При этом певица Полина Гагарина посетила презентацию альбома Леонида Агутина в компании Сергея Сметанина, который недавно стал её концертным директором.

Полина Гагарина дважды была замужем. От актёра Петра Кислова у неё есть сын Андрей, которому в этом году исполнится 18 лет. С 2014 по 2021 год артистка была супругой фотографа Дмитрия Исхакова. У них родилась дочь Мия.