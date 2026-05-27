Полина Гагарина подала второй судебный иск против санкций ЕС

Дело зарегистрировано под номером T-314/26 "Гагарина против Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск был подан 25 мая.

В базе суда указано, что дело находится в статусе "на рассмотрении". Ответчиком по делу выступает Совет Европейского союза.



Речь идет уже о втором иске Гагариной против санкций ЕС. Евросоюз ввел санкции против певицы в июне 2024 года. В обосновании ограничений Брюссель ссылался, в частности, на участие Гагариной в концертах и мероприятиях, связанных с поддержкой политики российских властей, включая выступление на концерте к годовщине присоединения Крыма.

После введения ограничений Гагарина уже обращалась в суд ЕС с требованием аннулировать санкции. Это дело также продолжает рассматриваться.

В новом иске, судя по регистрационным данным суда, Гагарина вновь добивается отмены ограничительных мер Совета ЕС.

На данный момент в публичной базе суда доступны только: номер дела, название, дата подачи иска.

Подробности требований и аргументов сторон пока не опубликованы.