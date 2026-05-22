Создан цифровой аватар Оззи Осборна. Семья одобрила

Новость была обнародована на выставке Licensing Expo в Лас-Вегасе, когда сын Осборна, Джек Осборн, объявил о проекте во время обсуждения будущего бренда Оззи, в котором также приняла участие вдова Оззи, Шэрон Осборн.

«Удивительно, насколько это точно, — сказал Джек на мероприятии, согласно отчету организатора Licensing Expo, компании License Global. - Он будет существовать в цифровом виде как он сам до тех пор, пока у нас есть компьютеры. Технологии прошли такой долгий путь, что теперь это практически как перетаскивание. Вы можете снять шаблон для рекламного ролика… буквально задать, что вы хотите, чтобы цифровой Оззи сделал в этом ролике, и просто вставить это. Сейчас это так просто».

Аватар Оззи — результат партнерства между компанией Hyperreal, которая позиционирует себя как «компания, занимающаяся технологиями цифрового человека» и использующая запатентованную технологию «Digital DNA» для создания цифровых аватаров, и компанией Proto Hologram, которая описывается как «платформа для пространственных вычислений с использованием голограмм и искусственного интеллекта в индустрии развлечений, здравоохранения, образования, финансов, розничной торговли и других областях».

По данным Hyperreal, технология Digital DNA позволит аватару Оззи «вести беседы с фанатами, двигаться, говорить и отвечать так, как это делал бы сам Оззи». Компания сообщила Billboard, что аватар Оззи начнет появляться в прототипах устройств Proto Luma — по сути, интерактивных сенсорных экранах в натуральную величину — в США и Великобритании начиная с конца лета 2026 года.



Ozzy Osbourne

«Каждый элемент этого аватара был создан исключительно из проверенных и одобренных исходных материалов: отобранных, согласованных и контролируемых людьми, которые его больше всего любят, — заявил генеральный директор Hyperreal Ремингтон Скотт в заявлении, отправленном Billboard. - Это живое представление, а не рендеринг; и оно не основано ни на чем, что не было предоставлено добровольно. Мы видим активное участие семьи Оззи, и это меняет все, что может произойти».

«Для нас большая честь получить доверие и вернуть одного из истинных богов рока в мир, чтобы он мог продолжать общаться с поклонниками — спасибо, Шэрон и Джек! — добавил Дэвид Нуссбаум , основатель Proto Hologram. - Мы бы не стали этого делать, если бы не знали, что технологии обеих наших компаний создадут опыт, который действительно продлит присутствие Оззи, его сердце и душу, в будущее».

Это не первый случай, когда Hyperreal создает цифровой аватар знаменитости. Ранее компания уже представляла аватары таких известных личностей, как The Notorious BIG, футбольная звезда Лионель Месси и создатель комиксов Marvel Стэн Ли.