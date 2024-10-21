Оззи Осборн во второй раз включен в Зал славы рок-н-ролла

В отличие от многих своих коллег-лауреатов, Оззи произнёс впечатляюще короткую речь:

«Знаете что? Я сам не могу поверить, что нахожусь здесь. Позвольте мне сразу же поблагодарить вас, потому что я не собираюсь утомлять вас длинным, затянутым монологом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за включение меня в Зал славы рок-н-ролла за мою сольную работу. Огромное спасибо! Мои поклонники были так преданы мне на протяжении многих лет, что я не могу выразить им всей благодарности. Мне посчастливилось играть с величайшими гитаристами, барабанщиками и басистами мира, и некоторые из них сегодня здесь. Но я должен сказать кое-что о парне по имени Рэнди Роадс. Если бы я не встретил его, не думаю, что сидел бы сейчас здесь. И более того, надо сказать о моей жене Шэрон, которая спасла мне жизнь, и о моих внуках, моих малышах. Я люблю их всех».



Ozzy Osbourne

На церемонии состоялось небольшое трибьют-шоу Оззи Осборну. Билли Айдол спел «No More Tears», Мэйнард Джеймс Кинан из группы Tool исполнил «Crazy Train», а Jelly Roll представил песню «Mama I’m Coming Home».

На сцене вместе с ними выступили такие известные музыканты, как Вольфганг Ван Хален, басист Metallica Роберт Трухильо, барабанщик Red Hot Chili Peppers Чэд Смит, Адам Уэйкман, Закк Уайлд, Эндрю Уотт и Стив Стивенс.

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В зале в этот момент присутствовала семья Осборна, которая поддерживала Князя Тьмы: жена Шэрон, сын Джек, дочь Келли, внуки Сидни, Энди и Милли.

Интересно, что во вступительной речи звезда Tenacious D Джек Блэк рассказал о своём знакомстве с музыкой легенды Black Sabbath:

«Я помню, как впервые услышал об Оззи, — сказал Блэк. — Мне было 13 лет, и я бродил по музыкальному магазину. Что мне купить? Styx? Journey? Один пожилой поклонник рока заметил мою нерешительность и сказал: “Хватит валять дурака, парень. Это тот альбом, который тебе нужно купить!” Это был “Blizzard of Ozz”. Спасибо тебе, безымянный поклонник рока, где бы ты ни был, ты изменил мою жизнь. Я помню, как смотрел на обложку альбома, на лицо Оззи, еще до того, как услышал музыку. Я был потрясён. Он выглядел таким крутым: этот красно-белый костюм с белой бахромой на рукавах, этот безумный взгляд, череп, крест. До этого я не знал, что такое метал. Но этот альбом научил меня. Я и не подозревал, что вступаю в совершенно новый мир хэви-метала».

Вместе с Оззи Осборном в Зал славы были включены Питер Фрэмптон, Шер, Мэри Джей Блайдж, Foreigner, Dave Matthews Band, Kool & The Gang и A Tribe Called Quest.