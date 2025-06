Оззи Осборн признался, что «не смог» спеть дуэтом с Полом Маккартни

76-летний фронтмен Black Sabbath ранее пытался уговорить 83-летнюю легенду The Beatles Пола Маккартни записать партию баса для трека хэви-метал группы. Тот отказался, но он все еще мечтает поучаствовать в записи песни с автором хита Let It Be.



Ozzy Osbourne

В новом выпуске шоу «Оззи говорит» на радиостанции SiriusXM ведущий Билли Моррисон спросил его, с кем бы он хотел спеть дуэтом, на что Оззи ответил: «С Полом Маккартни».

Однако он быстро добавил: «Я был бы польщен, но я не могу...»

Оззи рассказывал, что легендарная ливерпульская группа оказала на него огромное влияние с юности.

Однажды он рассказал журналу Heat об их неудавшемся сотрудничестве:

«Встреча с Полом Маккартни была чертовски феноменальной. Я был в студии в то же время, что и он, и пытался заставить его сыграть на басу в одной из моих песен. Но он сказал, что не может улучшить ту басовую линию, которая там была. Я сказал: «Ты шутишь? Можешь пописать на пластинку, и я сделаю это своей жизнью».

Ранее Оззи говорил, что хотел бы сотрудничать с покойным фронтменом The Beatles Джоном Ленноном.

Он сказал The Sun: «Джон Леннон, если бы он был жив. [Я] огромный, б*ядь, фанат Beatles. И мне нужен Джими Хендрикс, верно?»

В последнем сольном альбоме Оззи Patient Number 9, вышедшем в 2022 году, приняли участие многие приглашенные артисты, в том числе коллега по группе Black Sabbath Тони Айомми, Эрик Клэптон, Джефф Бек, Закк Уайлд, Майк Маккриди из Pearl Jam, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers, покойный барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс, Роберт Трухильо из Metallica, Дафф Маккаган из Guns N' Roses и Крис Чейни из Jane's Addiction.

В настоящее время Оззи готовится дать свой последний концерт с Black Sabbath на концерте Back To The Beginning в бирмингемском Villa Park, который состоится 5 июля. Среди специальных гостей — Metallica, Билли Корган из Smashing Pumpkins, Дафф Маккаган и Слэш из Guns 'N Roses, Фред Дёрст из Limp Bizkit, звезда Korn Джонатан Дэвис и Anthrax.