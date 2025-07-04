Kesha вернулась к безумствам в альбоме «Period»

Это её первая независимая работа, выпущенная на собственном лейбле Kesha Records, и символизирует полное творческое освобождение после многолетней борьбы за свои права.

Альбом возвращает Кешу к её дерзкому, энергичному звучанию, с которым она прославилась в начале карьеры, но теперь — с новым уровнем зрелости и контроля. В нём переплетаются поп, кантри-поп, гиперпоп и вдохновение 80-ми. Period знаменует собой новый старт, более или менее возвращая ту Кешу, которая хвасталась тем, что чистила зубы Jack Daniel's, и выходила на сцену в сопровождении танцоров, одетых как гигантские пенисы. Только завершающая фортепианная баллада Cathedral, кажется, полностью укоренена в недавних событиях вокруг прав на ее песни — «Жизнь была такой смертоносной… Я умерла в аду, чтобы снова начать жить». В другом месте случайный намек на что-то темное в прошлом автора («Я заслужила право быть такой») заглушается звуком Кеши, которая возвращается к печати в недвусмысленных выражениях: «отведи меня в секс-шоп», «бармен, налей мне чертовой жидкости», «мне нравится хаос, капающий с головы до ног», «дай мне, дай мне, дай мне всех парней».



Kesha

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В треклисте — 11 песен, включая несколько ранее выходивших синглов. «Мне нравятся странные типы, подлые люди… Боже, я люблю безнадежных ублюдков», — поет она о своих вкусах в мужчинах в Red Flag. Над Period поработало множество продюсеров, от постоянного Джона Мисти, контрастирующего с Джонатаном Уилсоном, до Мэдисон Лав, которая считает Blackpink и Эддисон Рэй своими клиентами по написанию песен, — которые действительно поддерживают ее, чтобы сделать Period успешным.

«Этот альбом — про радость, силу, безумие, и про то, как наконец-то быть собой», — говорит Кеша.

Он сопровождается длительным мировым турне, анонсированным фотографией, на которой певица выражает свою свободу — в том, что катается на гидроцикле топлес. Наблюдатели за ее бурной карьерой могут заметить, что это не так уж и отличается от того, как она представила свой третий альбом, Rainbow 2017 года, который она в то время описала как «действительно спасший мне жизнь», и на обложке которого она была обнажена, а также сопровождался туром под названием Fuck the World.