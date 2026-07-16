Kesha попросила фанатов присылать ей свои зубы

Артистка призналась, что сделала из человеческих зубов ожерелье, серьги, ремень и даже корону. Оставшиеся зубы артистка расставила по дому в маленьких баночках.



Kesha

«Я поп‑звезда. Мне нужны ваши зубы. Куда они деваются? Отдайте их мне. Я начала собирать их еще и потому, что это здорово отпугивает гетеросексуальных мужчин», — заявила Кеша.

По словам Себерт, все началось с того, что один из поклонников рассказал ей о выпавшем молочном зубе своего ребенка. Артистка попросила отдать ей этот зуб. Теперь в ее коллекции более тысячи «экспонатов».