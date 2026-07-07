Монеточка получила заочно год колонии

«Мировой суд вынес заочный приговор в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой. Она признана виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)... С учетом позиции государственного обвинителя Басманной межрайонной прокуратуры суд приговорил Гырдымову к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщила прокуратура Москвы.



Монеточка

Уточняется, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске. Гырдымовой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратурой установлено, что Гырдымова дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжила распространение материалов в соцсети без соответствующей маркировки.

Кроме того, суд лишил Гырдымову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на три года.

Певица сейчас проживает в Прибалтике, и возвращаться в Россию не собирается. Однако уголовный приговор может привести Монеточку к аресту и экстрадиции из тех стран, которые поддерживают соответствующие протоколы с Россией.