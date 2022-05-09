Монеточка беременна

В Ютьюб-шоу «А поговорить?» певица Лиза Монеточка объявила о своей беременности, и назвала срок 6 месяцев. Дата съемки неизвестна.
«Да. Мы долго к этому готовились. Подходил к концу коронавирус, обратились к врачу, пропили курс витаминов. А там дело нехитрое. Даю благотворительные концерты. Мама говорит, что ты грубоватая. Шестой месяц. У меня снизились требования к моему будущему. Главное, чтобы на родах был акушер. Я отложила деньги на роды, на клип, на визу, хотя не знаю куда, а на остальное денег нет. Мне нужны прогулка, сон, еда. Чувствую вокруг себя силу, свет. Будто этот ребенок - маячок добра, света, зла».
Судя по видео, Монеточка сейчас находится в Вильнюсе.
В соцсетях Монеточка ограничилась коротким подтверждением:
«Ребятки, спасибо за то, что с вами я могу быть искренней, говорить о всех своих страхах, мечтах, могу высказываться о том, что важно, о своей позиции. Сейчас мне как никогда раньше нужна эта возможность громко и открыто говорить, не давая тревоге и вине томиться внутри, сводить с ума. Мне нужно будущее, нужна надежда и свобода, и я верю, что мы с вами, вопреки всему, заслуживаем эту свободу. По-крайней мере, эта крошка в животе точно заслуживает)».
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