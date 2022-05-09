Монеточка беременна

В песне Монеточка анализирует свой подростковый протест против шаблонов и штампов, которые навешивают на нее «взрослые», не упоминая, что она уже замужем.







«Я очень долго шла к тому, чтобы написать эту песню! Я посвящаю её своим дорогим девчонкам и всем, кто уважает их!», - говорит Монеточка.



Монеточка



«Монеточка выпустила под конец года первую песню за год. Нетипично. Конечно, «Шаганэ» отсылает к есенинскому «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Под электропоп с гитарками Витя Исаев