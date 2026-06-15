Сделали трек в разгуляйном, народном стиле: Galibri & Mavik рассказали историю «Федерико Феллини»

Музыканты открыли выступление в эфире песней «Федерико Феллини», которая в этом году отмечает пятилетние. Ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар поздравили артистов с первым творческим юбилеем.



Galibri & Mavik

«Да-да, прекрасно помним тот момент, когда мы ее впервые исполняли вот так вот перед аудиторией. Это было у вас на «Авторадио». Мы тогда сделали "Ягоду малинку" для Хабиба, вдохновились ее успехом и решились на свой проект», – вспомнили Galibri (Евгений Трухин) и Mavik (Александр Фоменков).



Galibri & Mavik

Женя добавил, что на момент выхода «Ягоды малинки» дуэта еще не существовало – они начинали как саунд-продюсеры. Первой совместной песней стал трек «Две реки», который, по словам участников, «совершенно никак не зашел». Но следом родился припев будущего хита в схожей стилистике.

«В первоначальной медленной версии припев не зашел бы так сильно, – отметил Саша Фоменков. – После «Ягоды малинки» мы как раз и решили сделать трек в разгуляйном, народном стиле».



Galibri & Mavik

Ведущие шоу «Мурзилки Live» предложили идею замедлить трек в живом исполнении с залом на «Большой Дискотеке Авторадио» 4 июля на ВТБ Арене.

«Хорошая фишка, – оценили музыканты. – Надо будет еще а капелла спеть с залом».



Galibri & Mavik

Во время живого концерта на «Авторадио» Galibri & Mavik исполнили «Взгляни на небо», «Я теперь жених», «Лампочки», «Как Чак Норрис», а также представили сольные работы. Galibri спел «Любовь по беспределу», Mavik – трек «Журналистка» (коллаборацию с Лолитой). Артисты заверили, что сольные проекты – это эксперимент, а не разрыв.

«Нет, мы не уходим – мы пробуем, экспериментируем, помогаем друг другу в создании треков. И, как когда-то с "Федерико Феллини", сегодня мы первый раз презентуем свои сольные песни тоже у вас», – заявили артисты в студии «Авторадио».