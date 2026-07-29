U2 и диджей Мартин Гаррикс показали песню «Fireflies» из нового альбома

Песня была впервые представлена на фестивале Tomorrowland, где гитарист U2 Эдж присоединился к голландскому диджею во время его выступления.

Гаррикс рассказал, что работа над треком началась шесть лет назад, а его премьера на фестивале стала для него сюрреалистичным моментом:

«У «Fireflies» уникальное настроение. Я уже работал с Боно и Эджем раньше, но, работая со всей группой, я увидел их взаимопонимание и понял, почему U2 — это то, что они есть».



U2

«Fireflies» — часть нового, пока безымянного альбома U2, выход которого запланирован на конец 2026 года. Это не первая совместная работа: ранее Гаррикс и участники U2 записали «We Are The People» (гимн Евро-2020), а также работали над «Your Song Saved My Life» для «Зверопоя 2» . В этом году Гаррикс также участвовал в написании трека «Scars» с мини-альбома U2 «Easter Lily».