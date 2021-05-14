Боно и Эдж выпустили официальный гимн чемпионата Европы по футболу

Инцидент произошел в ходе шоу 1 сентября на площадке Mercedes-Benz Arena.





«Нам очень жаль, что концерт пришлось отменить. Боно был в отличной форме и его голос был в отличном состоянии перед шоу, мы все с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он совершенно потерял голос», — сообщили представители группы.

