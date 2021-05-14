Боно и Эдж выпустили официальный гимн чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 должен был пройти в прошлом году, однако из-за пандемии был перенесен на этот год. Он состоится с 11 июня по 11 июля на 11 стадионах 11 городов 10 государств, в том числе в Санкт-Петербурге.
«Это поистине невероятный опыт: создавать музыку для одного из крупнейших спортивных событий в мире, да еще и вместе с Bono и The Edge. Я очень горд тем результатом, который у нас получился и жду не дождусь момента, когда эту песню услышит весь мир!», - говорит Martin Garrix.
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