U2 создаст выставочный центр в Дублине

В новом здании расположится выставочный центр, и у него будут все шансы стать одной из наиболее популярных достопримечательностей Дублина, сообщаtn ТАСС со ссылкой на газету Irish independent.



U2

Старая студия в дублинских доках давно находится в аварийном состоянии. Музыканты из U2 работали в этой студии на протяжении 20 лет - здесь были записаны их самые известные альбомы. В 2002 году строительное управление дублинских доков вынудило группу продать здание - на протяжении вот уже почти двух десятилетий в этом районе ведутся масштабные строительные работы. В 2014 году музыканты выкупили бывшую студию за €450 тыc.

План реконструкции подразумевает снос старой двухэтажной постройки и строительство на ее месте нового трехэтажного комплекса. В нем расположится полностью воссозданная студия звукозаписи U2, залы, в которые поместят оригинальные экспонаты, связанные с деятельностью ирландской группы, небольшой концертный зал и кафе.