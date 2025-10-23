Группу U2 наградили премией Вуди Гатри

Церемония прошла в бальном зале Cain’s Ballroom в Талсе, штат Оклахома, в Центре Вуди Гатри. Перед вручением премии Боно и Эдж приняли участие в сценической беседе об искусстве и активизме с продюсером и музыкантом Ти Боуном Бернеттом.

«Наши любимые песни протеста всегда несли в себе чувство видения, нечто, к чему можно стремиться. … Нельзя говорить о тьме, нужно делать свет ярче, — сказал Эдж. - Я верю, что музыка действительно может изменить настроение в комнате и фактически изменить культуру».



Боно

Боно отдал должное Бобу Дилану за то, что он познакомил U2 с музыкой Гатри.

«Боб Дилан действительно привёл нас к тому, что песня стала инструментом, открывающим новые миры. И мир Вуди Гатри я бы не открыл без Боба».

Боно также упомянул о нынешних проблемах, с которыми сталкивается Америка.

«Америка — величайшая песня, которую ещё предстоит написать. Поэзия уже написана, но она всё ещё пишется… не думайте, что она сама по себе останется такой же выдающейся, что если вы уснёте и проснётесь через двадцать лет, мир станет справедливее или свободнее. Этого не произойдёт, так всё устроено».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



В разговоре с Бернеттом о процессе написания песен протеста Боно сказал: «Нельзя написать песню на заказ». Он прочитал текст песни, которая находится в процессе написания и посвящена убийству палестинской активистки Авды Хаталин в июле израильским поселенцем.

Боно и Эдж удивили зрителей выступлением, исполнив шесть песен, в двух из которых были использованы фрагменты песен Вуди Гатри («Running to Stand Still» с фрагментом «Bound for Glory») и «Pride (In the Name of Love)» с фрагментом «Jesus Christ». Среди других песен U2 в их сет-листе были «Mothers of the Disappeared», «Sunday Bloody Sunday», «One» и «Yahweh».

На мероприятии также выступили внучка Гатри, Анна Канони, и директор Центра Вуди Гатри Кэди Шоу. «Вуди и U2 были вместе десятилетиями», — сказала Канони. «Будь то протест против войны и насилия, защита гуманитарных прав или песни о жадности, коррупции и несправедливости».

Мероприятие было организовано фондом Harper House Music Foundation для сбора средств на образовательные программы Центра, публичные концерты, выставки и сохранение наследия Вуди Гатри.

Премия Вуди Гатри призвана отметить артистов, разделяющих убеждение Гатри в том, что музыка может стать движущей силой социальной справедливости и перемен. Среди предыдущих лауреатов премии — Том Морелло, Пит Сигер, Мэвис Стэйплс, Крис Кристофферсон, Джон Мелленкамп, Чак Ди, Джоан Баэз, Брюс Спрингстин и Pussy Riot, а также новаторский телепродюсер Норман Лир.

Самая известная песня Гатри — «This Land Is Your Land», написанная им в феврале 1940 года в ответ на, по его мнению, слишком частое воспроизведение на радио песни Ирвинга Берлина «God Bless America». Гатри умер в 1967 году в возрасте 55 лет от осложнений, вызванных болезнью Хантингтона. В 1988 году он был включён в Зал славы рок-н-ролла как один из первых музыкантов, повлиявших на современную музыку, а в 2000 году получил премию Академии звукозаписи за достижения всей жизни.

Группа U2, в которую также входят Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший, завоевала 22 премии «Грэмми» — больше, чем любой другой дуэт или группа в истории. В их коллекции «Грэмми» две награды за лучший альбом года, две за лучшую запись года и две за лучшую песню года. В 2005 году U2 были включены в Зал славы рок-н-ролла, а недавно стали членами Академии Айворса — высшей награды для британских авторов песен.