Яндекс Радио объединило более 300 радиостанций

Это бесплатный сервис в формате мобильного приложения для Android и iOS, а также веб-версии. В Яндекс Радио пользователи смогут слушать более 300 радиостанций, распознавать треки, звучащие в эфире и добавлять их в свои плейлисты в Яндекс Музыке.



Яндекс Радио

Слушание радио остается одним из самых популярных форматов аудиопотребления в России: согласно данным Mediascope, в первом квартале 2025 года хотя бы раз в месяц радио слушали 85% горожан старше 12 лет, среднесуточный охват при этом составил 51% населения. Яндекс Радио открывает этой аудитории современный и удобный способ слушать любимые эфиры онлайн в формате мобильного приложения для Android и iOS, а также веб-версии.

С помощью сервиса-агрегатора пользователи могут в одном приложении слушать более 300 радиостанций по всей стране, а также выбрать локальную версию эфира для своего региона.

Яндекс Радио развивает новые интерактивные форматы взаимодействия слушателей с эфиром. Впервые у слушателей появится возможность добавлять песни из эфира радиостанций в свою музыкальную коллекцию и взаимодействовать с эфиром, оставляя реакции.

Запуск сервиса открывает для радиохолдингов дополнительные возможности монетизации и роста аудитории. Сервис планирует создавать и новые инструменты для редакций радиостанций, чтобы вовлечь слушателей в эфир через специальные форматы, а также расширять возможности аналитики. Кроме того, Яндекс Радио будет интегрировано с технологической рекламной платформой Яндекса для автоматизации покупки и продажи рекламы. Это также откроет возможности для новых форматов, сочетающих аудио- и видеоформаты в рамках одной рекламной кампании.

Ранее крупнейший подписной музыкальный стриминг Яндекс Музыка и ведущий радиохолдинг России «ГПМ Радио» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») заключили партнерство, чтобы запускать новые продукты и совместные музыкальные проекты. Первым запуском в рамках партнерства стало музыкальное шоу «Чарт Яндекс Музыки» на Like FM. В каждом выпуске слушатели знакомятся с артистами и треками, которые за последнюю неделю продемонстрировали наибольший рост популярности в рекомендациях Яндекс Музыки.