Какие артисты интересуют россиян больше всего — покажет Музыкальный индекс BandLink

«Музыкальный индекс BandLink» band.link/bandlink-index рассчитывается каждую неделю и показывает топ-1000 артистов, которые привлекли самое большое внимание публики.



Музыкальный индекс BandLink

«Музыкальный индекс BandLink» дополнил линейку индексов интереса аудитории от Яндекса. Теперь, помимо сериалов и спорта, можно отслеживать локальную картину и в сфере музыки. Сейчас «Музыкальный индекс BandLink» — единственный инструмент в России, который оценивает в динамике интерес к артистам и их творчеству сразу в нескольких средах.

В Индексе за проявление интереса к артисту и его творчеству принимаются действия пользователей: прослушивания в Яндекс Музыке, КИОН Музыке (ех. МТС Музыка) и в других стриминговых сервисах с учетом данных BandLink. Кроме того, Индекс учитывает посещения сайтов популярных СМИ с материалами об артистах, посещения крупнейших билетных сервисов: Яндекс Афиши и других. Для этого используется агрегированная и обезличенная статистика поиска и Яндекс Браузера. Также на расчеты индекса влияет статистика Google.

По результатам прошлой недели «Музыкальный индекс интереса BandLink» возглавили: Баста, Artik & Asti, Anna Asti, Icegergert, «Руки Вверх!», Mona, Скриптонит, Zivert, Niletto и группа «Ленинград».

«Интерес фанатов к музыканту проявляется по-разному: они слушают музыку в стримингах, ищут информацию о свежих релизах в СМИ и соцсетях, читают интервью и посещают концерты. И оценить совокупный интерес — совершенно нетривиальная исследовательская работа. Благодаря надежным и охватывающим разные среды источникам данных нам удалось решить эту задачу. “Музыкальный индекс BandLink” принимает во внимание все сигналы от аудитории и переводит их в баллы интереса. Это позволит лейблам, журналистам и всей индустрии более объективно и целостно оценивать популярность артистов и устойчивость их фанбазы», — Яна Скотникова, руководитель продукта для артистов в BandLink и Яндекс Музыке.

Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тыс. локальных и зарубежных артистов. Россияне не только слушают их треки, но и дополнительно интересуются их творчеством и событиями. Самые популярные из этих артистов формируют топ-1000 каждую неделю. Это первый в России топ с глубиной в 1000 позиций. Он также дает возможность открывать и отслеживать рост взлетающих фрешменов. Например, по итогам прошлой недели в индекс попали: участница плейлиста «Люди ИИскусства» yulevna, пианист Карим Харламов, взлетевший в «Нитро», а также блогер Анна Немченко, стремительно набравшая популярность на стримингах и в социальных сетях, и другие.

«Раньше популярность артиста выглядела как набор отдельных сигналов: где-то стрельнул трек в чарте, где-то выросли охваты в соцсетях, где-то продались билеты. “Музыкальный индекс BandLink” превращает это в единую “турнирную таблицу” внимания: он показывает, кто действительно растит интерес к себе системно, за счет релизов, концертов, медиа и живого диалога с аудиторией. Для артистов это «зеркало правды», которое заставляет докручивать слабые стороны, а для нас, как для лейбла, который сочетает аналитику с интуицией — важный инструмент, по которому мы сможем оценивать, насколько устойчивы позиции наших артистов в индустрии», — Денис Глазин, A&R директор лейбла S&P Digital.

Индекс обновляется по понедельникам. Он открыт всем пользователям в новом одноименном разделе сервиса для артистов BandLink, который включает две вкладки: «Топ-1000 артистов» и «Общий интерес». В первой можно увидеть топ исполнителей по баллам интереса за выбранную неделю и отследить, как менялись их позиции в топе. Вторая вкладка показывает сумму баллов интереса по всем артистам, учтенным в индексе. Она отражает, как в целом меняется внимание жителей России к музыке из-за сезонности и как на общий интерес могут влиять большие события в мире музыки.