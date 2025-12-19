Музыкальные стриминги выросли в 2025 году на 23%

По оценке Яндекс Музыки, крупнейшего подписного стримингового сервиса в России*, в 2026 году рынок сохранит двузначные темпы роста и увеличится еще примерно на 20%

«Рынок музыкального стриминга в России растет быстрее ожиданий. По нашим предварительным данным, в 2025 году его объем достиг 46 млрд рублей, что на 23% больше, чем в 2024 году**. Ранее мы прогнозировали, что в 2025 году рынок вырастет на 20%. При этом музыкальные стриминги в России растут существенно быстрее, чем в мире: по прогнозу Goldman Sachs, в 2025 году мировой рынок музыкальных стримингов прибавит 10%. В 2026 году мы ожидаем дальнейший рост локального рынка на 20% по сравнению с 2025 годом», — руководитель Яндекс Музыки Александра Сагалович.

Небольшое замедление темпов роста с 2025 года объясняется эффектом высокой базы и насыщением аудитории. Согласно исследованию ICMR (ГфК-Русь) за третий квартал 2025 года, каждый второй городской житель в РФ уже пользуется музыкальным стримингом, а более трети — оплачивают подписку.

Экосистемные подписки остаются главным локомотивом привлечения новой платящей аудитории и ключевой моделью монетизации на рынке. По данным исследования аналитической компании J’Son & Partners, в 2024 году 98,2% доходов участникам принесли именно подписки, тогда как на рекламные доходы пришлось лишь 1,8% совокупной выручки. Подписная модель также обеспечивает доходы артистов от прослушивания музыки в интернете и задает стандарты легального потребления в цифровой среде.

Ключевым технологическим драйвером рынка становится искусственный интеллект. ИИ-технологии лежат в основе рекомендательных систем музыкальных сервисов, помогают слушателям чаще открывать для себя новую музыку. Это, в свою очередь, положительно влияет на счастье пользователей, воспринимаемую ценность подписки и впоследствии продлевает срок жизни подписчика, что напрямую влияет на доходы музыкальных стримингов.

В конце 2023 года Яндекс Музыка впервые внедрила в свои рекомендации генеративные модели, и в следующие два года доля суперфанов у артистов в среднем выросла на 60%. В 2025 году сервис перешел на новое поколение ИИ-рекомендаций — генеративную модель ARGUS, разработанную исследователями Яндекса. Благодаря нововведению пользователи стали добавлять в Коллекцию на 20% больше треков артистов, которых слышат впервые.

Кроме того, значительное влияние на рост рынка оказывает локальный контент. В 2025 году рекордное число артистов выпустили новые релизы. По данным Яндекс Музыки, количество новой музыки у локальных исполнителей выросло на 54% по сравнению с 2024 годом. Также ландшафт рынка расширяется за счет появления новых видео- и аудиосервисов, например Wink, и стратегических партнерств стримингов с крупными радиохолдингами, одним из которых стало сотрудничество Яндекс Музыки и ГПМ Радио.



Полноценный раздел «Концерты»

Дополнительно рынок поддерживают сопутствующие офлайн-сценарии, такие как продажа мерча и билетов на концерты. В сентябре 2024 года Яндекс Музыка первой в России интегрировала возможность покупки билетов прямо внутри приложения стриминга, а в 2025-м — запустила полноценный раздел «Концерты» в партнерстве с Яндекс Афишей. Это персональная витрина с расширенной подборкой музыкальных событий, которые рекомендуются индивидуально каждому подписчику на основе его действий: прослушиваний, лайков и других сигналов. С момента запуска опции покупки билетов подписчики Яндекс Плюса приобрели их на 2 миллиарда рублей в приложении Яндекс Музыки.

Одновременно с драйверами рынок сталкивается с рядом барьеров. Среди сдерживающих факторов Яндекс Музыка отмечает в первую очередь снижение темпов роста экосистемных подписок. Кроме того, регуляторные риски (удаление треков и каталогов), активность пиратских сервисов, а также недоступность для российских слушателей некоторых западных каталогов, что ограничивает выбор для части аудитории.

*По результатам исследования J’son & Partners Consulting, Яндекс Музыка — крупнейший музыкальный сервис в России, лидер по доходам и количеству платных подписчиков с долей 50,9% на конец 2024 года. Сегодня сервис слушают 30,5 млн подписчиков Яндекс Плюса в месяц (данные за сентябрь 2025 года).

**Прежде сервис также пересмотрел оценку рынка музыкальных сервисов в 2024 году. В ноябре 2024 года Яндекс Музыка предварительно оценила совокупные доходы музыкальных стримингов в 32 млрд руб. при росте 20%, а этой весной уточнила, что итоговый рост в прошлом году составил 28%.