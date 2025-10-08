Queen - самая популярная группа XXI века в Великобритании

Легендарная рок-группа Queen провела в эфире более 400 миллионов секунд на радио и телевидении, а самой популярной песней стала песня A Kind Of Magic, согласно чарту музыкальной лицензионной компании The PPL, составленному в честь Национального дня альбомов.

I Want To Break Free, Don't Stop Me Now, Radio Ga Ga и Somebody To Love завершают пятерку самых популярных хитов группы.



The Queen

Гитарист Брайан Мэй ответил:

«Потрясающие новости! Учитывая, что большинство основных работ Queen были написаны в XX веке, невероятно возглавить список XXI века. Большое спасибо всем нашим поклонникам».

Питер Литем, кавалер ордена Британской империи, генеральный директор PPL, сказал: «Этот чарт подчеркивает, как рок-музыка на протяжении десятилетий продолжает процветать на британских радиоволнах. Поздравляем Queen с этой великой наградой в столь знаменательный юбилейный год для их первого альбома, занявшего первое место. Это свидетельство их обширного и горячо любимого музыкального каталога, который по сей день продолжает так много значить для британской аудитории».

На втором месте Дэвид Боуи, за ним следуют U2, Oasis, Fleetwood Mac, Stereophonics, The Rolling Stones, The Police, The Killers и Kings of Leon.

10 самых популярных рок-исполнителей Великобритании XXI века: