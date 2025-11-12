Британская музыкальная индустрия принесла рекордные 8 млрд фунтов

Согласно данным годового отчета UK Music, головной организации, объединяющей ряд органов, включая BPI и PRS for Music, эта цифра на 5% больше, чем 7,6 млрд фунтов стерлингов, внесенных в ВВП Великобритании в 2023 году. Помимо доходов от туров, приносящих доход за счет продажи билетов, туризма и т. д., цифра в 8 млрд фунтов стерлингов также учитывает доход от записанной музыки, будь то через продажи, стриминг, коммерческие сделки и другие источники.

Британские артисты, такие как Charli xcx, чьё «Brat Summer» стало, пожалуй, самым масштабным событием поп-культуры 2024 года, добились успеха за рубежом, способствуя росту музыкального экспорта на новый уровень: рост ещё на 5%, до 4,8 млрд фунтов стерлингов. В этом году, вероятно, эта тенденция сохранится, отчасти благодаря успешным стадионным турам Oasis, Coldplay и Дуа Липы.

Министр иностранных дел Иветт Купер назвала музыку «одним из самых мощных проявлений нашей мягкой силы в действии» и сказала, что она «глубоко благодарна за роль, которую британская музыкальная индустрия играет в продвижении британской культуры по всему миру».

Индустрия создала в общей сложности 4000 новых рабочих мест в Великобритании, в результате чего число людей, занятых полный рабочий день в музыкальной индустрии, достигло 220 000. Число людей, которые действительно создают музыку — музыкантов, композиторов, авторов песен, продюсеров и звукорежиссёров — выросло на 2,9%, достигнув 157 800, хотя для многих из них музыка составляет лишь незначительную часть общего дохода. Было установлено, что 43% людей зарабатывают на музыке менее 14 000 фунтов стерлингов в год.

В предисловии к отчету Купер указала на пакет поддержки музыкальной индустрии, выделенный правительством Великобритании, в размере 30 млн фунтов стерлингов, как на благо британской индустрии и сказала, что музыка является важным аспектом Совета мягкой силы британского правительства, основанного в январе ее предшественником Дэвидом Лэмми совместно с министром культуры Лизой Нэнди.

По словам Лэмми, совет призван «выстраивать отношения, укреплять доверие, укреплять нашу безопасность и стимулировать экономический рост». Исполнительный директор UK Music Том Киль входит в консультативный орган, состоящий из 26 человек, наряду с деятелями спорта, искусства, культуры, туризма и другими.

Но Киль предупредил: «Хотя признание правительством музыки как быстрорастущей подотрасли — это отличная новость, в конечном счёте, правительство следует оценивать по прогрессу, достигнутому им в регулировании искусственного интеллекта и открытии гастролей по ЕС. Текущее положение дел в этих двух важных вопросах в настоящее время не отвечает интересам музыкальной индустрии».

Ограничение свободы передвижения после Brexit имело серьезные негативные последствия для музыкальной индустрии: бюрократия и расходы привели к тому, что гастролировать по странам ЕС стало сложнее.

В опросе, проведённом UK Music и сопровождавшем финансовые отчёты, респонденты жаловались на сокращение числа приглашений на выступления, непомерно высокие цены и влияние на гонорары, поскольку их музыка реже исполняется в Европе. Также значительно выросли сроки и стоимость виз в США.

UK Music призвала к заключению соглашения между Великобританией и ЕС об отмене визовых требований и разрешений на работу, а также о сокращении расходов на оформление «карнета» для перевозки товаров (например, музыкальных инструментов и гастрольного оборудования) через границы ЕС. Также предлагается заключить взаимное соглашение между США и Великобританией о стоимости виз.

Существуют также опасения, что ИИ может подорвать трудоустройство в этом секторе, поскольку появляются сложные инструменты, способные соперничать с человеческим опытом. Музыка, созданная с помощью ИИ, также становится всё более популярной среди слушателей, а это означает, что у музыкантов-людей появляется новый конкурент в борьбе за внимание аудитории, потребительские расходы и гонорары.

Опрос UK Music дал неоднозначную картину использования искусственного интеллекта. Более половины артистов и исполнителей заявили, что не используют ИИ и никогда не будут. Однако продюсеры были менее осмотрительны: более двух третей опрошенных заявили, что уже используют его или готовы к этому.