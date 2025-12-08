Фирма «Мелодия» выпустила первые винилы на своем производстве

Возобновить собственное производство они задумали ещё в 2024 году, к 60-летию лейбла. Винил возвращает себе всё больше слушателей.
Производство запустили с главным инженером Апрелевки — легендарного советского завода «Мелодии» — Бадри Девишевым.
Для старта на лейбле выбрали знаковые записи советского винила. Все матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент.
- «По волне моей памяти» Давида Тухманова
Этот альбом приобрел репутацию первого концептуального альбома советской звукозаписи и остается хитом уже 50 лет. В цикле десять номеров на тексты Сапфо, Гёте, Шелли, Мицкевича, Бодлера, Верлена, Гильена, Ахматовой, Волошина — часть из них звучит на языке оригинала. Песни исполняют молодые эстрадные исполнители и вокальные ансамбли 70-х годов.
- «Disco Alliance» группы Zodiac
Этот альбом 1980 года называли «культовой записью», «бестселлером» и инопланетной музыкой, хотя это был первый альбом локальной инструментальной рок-группы, появившейся в Латвийской консерватории.
- ВИА «Дос-Мукасан»
Ансамбль «Дос-Мукасан» — родоначальники современной казахской эстрадной музыки, с одной стороны питающейся от корней народной традиции, а с другой — нашедших точки соприкосновения с западным миром. Первый альбом коллектива 1976 года стал редкостью и объектом желания многих коллекционеров.