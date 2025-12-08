Фирма «Мелодия» выпустила первые винилы на своем производстве

Возобновить собственное производство они задумали ещё в 2024 году, к 60-летию лейбла. Винил возвращает себе всё больше слушателей.

Производство запустили с главным инженером Апрелевки — легендарного советского завода «Мелодии» — Бадри Девишевым.

Для старта на лейбле выбрали знаковые записи советского винила. Все матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент.



«По волне моей памяти» Давида Тухманова