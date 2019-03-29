«Мелодия» выпустила диск Брамса в память звукорежиссера Кондрашина

Эта программа была записана звукорежиссером летом 1993 года в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. Спустя почти четверть века «Мелодия» впервые представляет слушателям эту уникальную фонограмму.



ТЕКСТ

В релизе «Иоганнес Брамс. Viola Sonatas op. 120, Two Songs, op. 91» представлена поздняя камерная музыка Брамса. Две сонаты для альта и фортепиано, а также «Два напева» для голоса и фортепиано с альтом звучат в исполнении известных музыкантов, выпускников Московской консерватории и РАМ имени Гнесиных, в те годы начинавших свой исполнительский путь. Это оперная и концертная певица, в будущем солистка театра «Геликон-Опера» Наталья Загоринская, альтист Святослав Белоногов (концертмейстер группы альтов в Тенерифском симфоническом оркестре) и пианист-концертмейстер Георгий Майорский, сегодня работающий на престижных фестивалях и мастер-классах Западной Европы.