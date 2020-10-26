На виниле и в цифре выпущен диск «Поет Муслим Магомаев»

В исполнении артиста звучат песни Арно Бабаджаняна, Полада Бюльбюль оглы, Марка Фрадкина, Аркадия Островского и других советских композиторов, а также самая известная песня его собственного сочинения – «Синяя вечность». Большинство песен – «Город мой Баку», «Фиалки», «Лучший город Земли», «Мечты, мечты» и другие, были написаны специально для Магомаева.

Солист Азербайджанского театра оперы и балета, он прошел стажировку в Ла Скала, выступал на многих оперных сценах СССР, но отказался (редчайший случай!) от приглашения в Большой театр, проявив свободолюбивый характер: он остался в оперном театре Баку.

Сольные концерты Магомаева начинались с классических арий, а заканчивались третьим отделением, в котором певец, аккомпанируя себе на фортепиано, исполнял хиты Челентано на итальянском. Стремление Магомаева к щегольским западным ритмам нашло неожиданную поддержку Арно Бабаджаняна, вместе с которым они занялись обновлением языка советской поп-музыки – так появились знаменитые «Королева красоты» и «Лучший город Земли», раздражавшие Хрущева настолько, что он пытался их запретить. Эти песни снимали с радиоэфиров, но тем не менее их знала и пела вся страна.





Поет Муслим Магомаев

«Мало кто в отечественном эстрадном искусстве мог соперничать по популярности с Муслимом Магомаевым, чей восхитительный баритон, высокий артистизм и душевная щедрость покорили не одно поколение слушателей», – писал в предисловии к книге певца «Любовь моя – мелодия» Святослав Бэлза.

Муслима Магомаева сопровождают Государственный симфонический оркестр кинематографии, Инструментальный ансамбль п/у Полада Бюльбюль оглы, ВИО-66 и Струнная группа п/у Сергея Мелика, Оркестр Большого театра, Вокальный квартет "Аккорд" и Инструментальный ансамбль п/у Арно Бабаджаняна, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Чижика, Оркестр п/у Эгила Шварца. Записи 1964-1981 годов.

Виниловое издание стоит 1000 руб. Цифровое издание содержит дополнительный трек и доступно на всех платформах.