Россиянка стала победительницей конкурса Магомаева

По итогам первого тура в финал прошли 10 артистов:

Эльмира Караханова, Россия (Ария Маргариты с жемчугом / «сенсиз»)

Руслана Коваль, Украина («Ария Ядвиги» / «Sevgili canan»)

Бьйон Мин Гил, Южная Корея («Каватина Алеко» / «Love story»)

Виталий Лашко, Украина («Пролог к опере Паяцы» / «Parla Piu Piano»)

Аббосхон Рахматуллаев, Узбекистан («Ария Рудольфа» / «Гранада»)

Константин Сучков, Россия («Баллада Томского» / «Загадай желание»)

Владимир Печенкин, Россия («Ария Елецкого» / «Шум берез»)

Хурэлбаатар Оюунчимэг, Монголия («Infelice!...e tuo credevi...Infin che un brando vindice» / «Торжественная песня»)

Айше Шеногул, Турция («Ария Адрианы» / «Summertime»)

Алексей Ботнарчук, Молдовия («Ария Мефистофеля» / «Dicitencello Vuje»)



Тамара Синявская

Состав жюри:

Тамара Синявская — вдова Муслима Магомаева, народная артистка СССР, солистка Большого театра, профессор.

Фархад Бадалбейли — советский и азербайджанский пианист, композитор и музыкальный педагог, народный артист СССР и Азербайджана.

Алессандро Сафина — итальянский оперный и эстрадный певец.

Винченцо Де Виво — художественный руководитель Академии оперного искусства.

Фарина Франко — итальянский оперный певец.

В этом году право участвовать в конкурсной программе получили 18 артистов из 12 стран. Конкурс традиционно состоял из двух этапов, которые прошли 19 и 20 октября: в первом туре на сцене Vegas City Hall участники исполнили классическое и эстрадное произведения на их выбор. В финале вокалисты исполнили классическое и эстрадное произведение из репертуара М. Магомаева.

В финальном туре первым на сцене концертного зала Crocus City Hall, носящего имя Муслима Магомаева, выступил специальный гость и почетный член жюри, итальянский оперный певец Алессандро Сафина, за ним последовали выступления участников. В первом отделении артисты исполняли классические произведения, во втором — композиции из репертуара Муслима Магомаева.

После окончания второго отделения жюри подвело итоги и определило тройку победителей:

3 место (10 000$) — Руслана Коваль, Украина

2 место (15 000$) — Бьйон Мин Гил, Южная Корея

1 место (25 000$) — Эльмира Караханова, Россия

В третьем отделении зрителям был преподнесен настоящий подарок — на сцене Crocus City Hall выступили специальные гости конкурса: Хибла Герзмава и трио Якова Окуня.

Все выступления проходили в сопровождении оркестра «Русская филармония» под руководством известного дирижера Дмитрия Юровского.

Организация и проведение Международного конкурса вокалистов имени М. Магомаева — один из главных проектов фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. В конкурсе могут принять участие профессиональные вокалисты от 20 до 35 лет, работающие в музыкальных театрах, а также студенты музыкальных вузов старших курсов, приславшие в оргкомитет предварительную заявку, аудио- и видеоматериалы. Впервые конкурс с огромным успехом прошел в Москве в октябре 2010 года на сцене концертного зала Crocus City Hall, который носит имя Муслима Магомаева.

Фонд культурно-музыкального наследия М. Магомаева был создан в 2010 году в Москве в память великого певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева (1942-2008) Фонд возглавляет вдова Муслима Магомаева — народная артистка СССР Тамара Синявская.