Личные вещи, рояль и награды Муслима Магомаева сгорели в «Крокусе»?

Муслима Магомаева не стало в 2008 году. Владельцы торгово-развлекательного комплекса Crocus Агаларовы всегда были дружны с артистом, поэтому после его смерти решили увековечить его память, и открыли в Crocus City Hall музей его памяти.



Часть экспозиции музея Муслима Магомаева

Наследие великого артиста оказалось бесследно уничтожено огнем. В музее находились уникальные концертные костюмы, награды (среди них в том числе орден Почета и Дружбы, а также многочисленные премии Азербайджана) и рояль «Блютнер», за которым когда-то сидел Магомаев во время творческих вечеров на своей знаменитой даче.

Известно, что буквально каждый экспонат музея находился в идеальном состоянии. Из уникальных экспонатов стоит отметить любимый перстень артиста, который он никогда не снимал, его картины, а также первый компьютер, приобретенный Магомаевым.

Кроме того, какое-то время в фойе «Крокуса» стоял легендарный автомобиль Mercedes-Benz S500 1995-го года, за рулем которого Магомаев лично проездил около десяти лет.

Upd. Сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова Эмин Агаларов в интервью «РИА Новости» опроверг эту информацию.

«Здание обрушилось только через шесть часов после начала страшнейшего пожара. Некоторые помещения остались целы. Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал», — заявил он.