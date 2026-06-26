«Руки вверх» записали «Кассету 45 минут»

В записи песни принял участие брат лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова Михаил.

«Наша новая «Кассета» официально во всех плеерах! - прокомментировал премьеру Сергей Жуков. - Эта песня для меня особенная. Она возвращает в детство, где мы с братом делили одни наушники на двоих и заслушивали любимые пленки до дыр. Получилась такая теплая ностальгия о тех временах и песнях, под которые мы с вами когда-то росли. Братик, спасибо тебе за эту песню и за наши общие воспоминания».



Руки вверх

Группа «Руки вверх» представляет по одной песне в неделю из своего грядущего альбома «Врубай на полную», куда вошёл и этот сингл. Релиз альбома планируется также на компакт-кассете.