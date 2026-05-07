Россияне едят шашлык под «Руки Вверх» и «Ласковый май»

Об этом говорят данные опроса музыкального сервиса Звук и онлайн-ритейлера Самокат. Исследование приурочено к запуску проекта Звука к майским праздникам, в рамках которого сервис собрал плейлисты для разного шашлычного настроения.

Респонденты рассказали, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. Самым «попсовым» шашлыком стала курица на решётке — её готовят быстро и без лишних сложностей.

С классическим отдыхом, семейными посиделками и разговорами у костра чаще ассоциируется свинина: её респонденты связывают с шансоном и ностальгическими треками. Чаще всего на шашлыках звучат «Забирай меня скорей» группы «Руки Вверх» (31%), «Седая ночь» Юрия Шатунова (30%) и «Кукла колдуна» Короля и Шута (22%). Трек Nobody от TOXI$, Aarne и Big Baby Tape выбрали 4% опрошенных — почти половина из них, 49%, приходится на респондентов 36–45 лет.

Музыка влияет не только на атмосферу, но и на сам формат отдыха. Аудитория электронной музыки чаще выбирает городской сценарий: 43% респондентов заказывают продукты с доставкой — это почти вдвое больше, чем среди остальных опрошенных. При этом шашлыки чаще устраивают в специальных зонах в городских парках.

При этом большинство опрошенных предпочитают проводить праздники с близкими: 49% выбирают уютные посиделки за столом с семьёй, а ещё 22% — дружеские вечера под ностальгическую музыку. Громкие вечеринки остаются редким сценарием — их выбирают только 8% опрошенных.

Музыка на шашлыках чаще всего нужна для настроения и атмосферы: так ответили 62% респондентов, ещё 27% включают её просто фоном.

Самое популярное мясо для мангала — свинина (58%) и курица (56%). Фактически это два равных «стандарта» шашлыка. Менее популярны баранина (23%) и говядина (20%). Ещё 14% опрошенных выбирают для жарки рыбу, а 12% — овощи. Эти данные показывают, что рядом с классическим мясом постепенно появляются более лёгкие варианты.

Люди стали чаще заказывать продукты онлайн: 25% опрошенных заказывают продукты с доставкой, а ещё 26% совмещают онлайн и офлайн покупки.

С маринадами люди активно экспериментируют: 29% используют майонез со специями, 24% — соль и перец, 24% — минералку с луком, а 15% — кефир. К мясу чаще всего добавляют лаваш или хлеб (38,5%), соусы (38%) и овощи (37%).

Исследование проведено музыкальным сервисом Звук в апреле 2026 года методом онлайн-опроса в 17 городах-миллионниках среди 1 210 россиян старше 18 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопросы.