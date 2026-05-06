Почему в самом деле поссорились Любовь Успенская и Люся Чеботина?

По словам представителя певицы, на данный момент звезды не поддерживают общение.



Любовь Успенская и Люся Чеботина

О конфликте между артистками стало известно ранее в этот день. Люся Чеботина поделилась в сторис скриншотом комментария, где Любовь Успенская в грубой форме прокомментировала видео с участием Люси. Молодая артистка и ее мама ответили Успенской, назвав такое поведение странным для представителей старшего поколения шоу-бизнеса.

«Но не на ту напали. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версией себя», - заявила Люся Чеботина.

Как уточнила PR-директор Любови Успенской, причиной конфликта стало нарушение договоренностей со стороны Люси Чеботиной, и исполнительница шансона восприняла это как неуважение к себе.

«Был конфликт. Любовь обиделась, что Люся пренебрежительно к ней отнеслась, потому что обещала приехать, и не приехала на съемку, где пели песню Люси», — заявила PR-директор Мария.

В команде Успенской считают, что подобное поведение со стороны молодой артистки недопустимо, особенно с учетом статуса и опыта коллеги.

«Любовь считает, что неподобающе поступать так, как Люся поступила со своей стороны. Будучи молодой артисткой и из уважения к мэтрам так поступать — тоже неправильно», — добавила представитель певицы.