Spice Girls не воссоединятся для юбилейного тура

В эфире австралийской радиопередачи The Smallzy Show Мел Чисхолм заявила, что в этом году она не воссоединится со своими коллегами по группе — Викторией Бекхэм, Джери Холливелл, Мелани Браун и Эммой Бантон.

«Нет, никакой встречи не будет», — сказала она.



Однако Чисхолм добавила, что надеется, что однажды они снова смогут что-нибудь сделать вместе.

«Мы постоянно общаемся. Мы хотим что-то сделать вместе. Кто знает, когда, но я по-прежнему очень оптимистична и надеюсь, что вы когда-нибудь увидите Spice Girls вместе», — поделилась она.

В июле 2026 года исполнится 30 лет с момента выхода дебютного сингла группы Wannabe, а в октябре — 30 лет с момента выхода их дебютного альбома Spice.

В октябре 2025 года в интервью американскому теле- и радиоведущему Энди Коэну Бекхэм поделилась своими мыслями о воссоединении с друзьями и сказала, что ей очень нравится идея их выступления в Sphere в Лас-Вегасе.

"О боже, "Сфера" — это потрясающе, как же здорово бы там выступили Spice Girls?"

По поводу возможного тура участница Spice Girls, известная как Пош, добавила:

«Это заманчиво. Было бы заманчиво, но смогла бы я отправиться в мировое турне? Не могу. У меня есть работа».

В последний раз Spice Girls выступали вместе на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.