Spice Girls приглашены на свадьбу принца Гарри

Об этом она рассказала на ток-шоу The Real, пишет Wmj.r.

"Да, иду. Не знаю, можно ли об этом рассказывать. Приглашены все мы пятеро, Spice Girls. И почему я такая честная?" — Заинтриговала ведущих певица, отказавшись раскрывать другие детали и ссылаясь на то, что ее «уволят».



Spice Girls

Одна из самых громких групп 90-х дала повод всерьез говорить о воссоединении, когда ранее в этом месяце все пять экс-участниц собрались в доме Джерри Холлиуэлл вместе с бывшим менеджером Spice Girls Саймоном Фуллером. Мел Би, Джерри, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мел Си поделились фотографиями со встречи у себя в Instagram и пообещали, что их ждут новые совместные дела. Будет на свадьбе настоящий концерт или певицы просто посетят ее всем составом пока не известно.