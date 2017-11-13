Spice Girls воссоединятся в 2018 году

Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета The Sun.

Свое согласие объединиться дали все участницы проекта, в том числе и Виктория Бекхэм, которая ранее высказывалась против подобных предложений, пишет издание. "Пять [девушек] держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году", - сказал один из источников The Sun.



Spice Girls

По данным издания, группа намерена работать над несколькими проектами, в том числе выпуском новой пластинки.

Журналисты утверждают, что инициатором возрождения группы стала бывшая участница коллектива Мэл Си.

ТАСС