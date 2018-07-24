Мел Би пообещала затащить Бекхэм в Spice Girls

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Во время британского ток-шоу Loose Women Мел Би сказала, что нет никаких сомнений в том, что группа снова соберется вместе. «Мы сестры, в конце концов, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь и мы возвращаемся», — поделилась певица.



Spice Girls

Прокомментировала она и информацию о том, что Виктория Бекхэм не хочет участвовать в воссоединении. «С ней тяжело. Но мы ее затащим», — пообещала Мел Би.

Ранее другие участницы Spice Girls — Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джерри Хорнер также в разное время намекали на новый совместный проект.

Группа Spice Girls появилась в 1994 году и за время карьеры продала сотни миллионов альбомов. Коллектив окончательно распался после выпуска альбома Forever в 2000 году.