Spice Girls планируют поехать в мировое турне

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание TMZ.

На прошлой неделе, по данным издания, пять участниц группы встретились со своим бывшим менеджером Саймоном Фуллером, для того чтобы обсудить примерный план по организации гастролей. Как сообщили порталу источники, коллектив собирается дать несколько концертов в Англии, а потом направиться в США. Организацией мирового турне группы, по информации TMZ, займется Фуллер. Издание подчеркивает, что группа пока только начала планирование концертов, но все участницы уже выразили заинтересованность в проведении тура. Записывать новые песни поп-группа пока не собирается, отмечает издание.



Spice Girls

В начале февраля британский таблоид Sun сообщил, что поп-группа Spice Girls воссоединится, после того как участница коллектива Виктория Бекхэм согласилась принять участие в совместной работе. Однако тогда источник, близкий к участницам коллектива, сообщал, что Бекхэм и Джери Холлиуэлл не могут принять участие в полноценном туре из-за семейных обстоятельств и занятости.