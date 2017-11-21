Beckham опровергла слух о воссоединении Spice Girls

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на NME.

«Этого не произойдет. В определенный момент, в правильное время нужно сказать: "Это было здорово"», — заявила Бекхэм.

Она подчеркнула, что в ближайшее время не собирается надевать костюм из латекса, в котором выступала в составе Spice Girls.



Spice Girls

О воссоединении британской поп-группы сообщалось 13 ноября. По данным The Sun, в планах Spice Girls несколько проектов, среди которых альбом и специальный выпуск телешоу.

Отмечалось, что главной сложностью во время секретных переговоров бывших участниц было уговорить Бекхэм. Та ранее срывала гастроли Spice Girls, запрещая остальным участницам исполнять старые песни. По словам источника The Sun, она была обеспокоена, что коллектив навредит своей репутации, если будет исполнять новые песни вместе со старыми.

Последнее выступление Spice Girls в полном составе состоялось на Олимпиаде-2012 в Лондоне.