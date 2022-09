Мел Си призналась в пережитом сексуальном насилии

По словам 48-летней певицы, в ночь перед самым первым публичным выступлением Spice Girls в Турции в октябре 1997 года над ней попытался надругаться массажист стамбульской гостиницы. Об этом она рассказала в эфире подкаста How To Fail, представляя свою автобиографическую книгу, в которой этот случай она описала более подробно, сообщает The Sun.



По словам Мелани, при первых же попытках массажиста вступить с ней в сексуальный контакт она тут же покинула комнату, постаралась забыть о случившемся и никому об этом не рассказала, потому что волновалась тогда о других вещах. Девушка выкинула инцидент из головы и вспомнила о происшедшем лишь во время написания книги. Певица призналась, что долго думала, включать ли этот эпизод в текст, но в итоге решилась на это, чтобы раз и навсегда разобраться с проблемой.

Певица признается, что случившееся с ней можно в итоге описать как «малозначительное насилие», но она поняла, что все равно жертва, и вновь почувствовала себя уязвимой, растерянной и неуверенной. Она добавила, что за давностью лет не готова открывать уголовное дело против массажиста, однако считает важным рассказать об этой истории миру.