Фред Дёрст сбил дрон во время концерта Limp Bizkit

Легенды ню-метала по иронии судьбы исполняли Take A Look Around, когда устройство было замечено зависшим над фронтменом на их концерте в Atakoy Marina в Турции.

После того, как дрон приземлился под сценой под крики и аплодисменты публики, Дёрст приказал охране: «Выбросьте его в толпу».



Limp Bizkit

Затем группа добавила юмора в ситуацию, исполнив классику нулевых Break Stuff.

Летом прошлого года группе Green Day пришлось прервать свой концерт в Детройте после сообщений о появлении дрона.

Ветераны поп-панка выступали на стадионе Comerica Park в рамках тура The Saviors Tour, когда им пришлось остановить выступление в Longview из-за «потенциальной проблемы безопасности», которая, по утверждению Billboard, заключалась в несанкционированном использовании дронов.

Однако они возобновили исполнение песни и завершили выступление.

Фронтмен Билли Джо Армстронг сказал после исполнения Welcome to Paradise: «Никакая мазафака нас не остановит, я вам скажу».

Комментируя прерывание концерта, Green Day позже написали в соцсетях: «Детройт! Извините за задержку сегодняшнего шоу. Служба безопасности стадиона попросила нас покинуть сцену, пока они разбирались с потенциальной проблемой безопасности. Полиция Детройта быстро урегулировала ситуацию, и мы смогли продолжить выступление. Спасибо за понимание».