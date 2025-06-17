Стадионный концерт Anna Asti: слезы Филиппа Киркорова и вокализы под дэнс

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Anna Asti появилась на приподнятом метров на пять арт-объекте в виде сердца, спев пару фраз хита «По барам», она повернулась к зрителям спиной и упала вниз на сцену. Так начался ее первый стадионный концерт в Москве на ВЭБ Арене с новой программой «Царица».

На сцене ее, конечно, подхватили сильные руки танцоров. Все прошло благополучно. Вот так необычно, с главного хита, и начался этот весьма зрелищный концерт. Солдаут, 30 тысяч проданных билетов. Разогретые с самого начала поющие все пропущенные нарочито фразы поклонники. Точнее, поклонницы, потому что женского пола на концерте наблюдалось минимум процентов семьдесят. Впрочем, и парочки, и мужчины-одиночки тоже имелись в наличии. Но главная аудитория у Анны Асти, конечно, женская. Потому что песни в основном о непростой женской доле и взаимоотношения с парнями.

Anna Asti
Anna Asti

«Космически» с феерическим вокализом в народном стиле (и вообще вокализы — очень сильная сторона Анны). А дальше — песни из свеженького альбома «Высшие силы». «Чтобы ты тоже» (одна из самых сильных песен альбома), «Преданный бывший» и еще несколько. Почему же певица не назвала программу «Высшие силы», как было бы логично? Как будто она не очень пока уверена в том, что эти песни зайдут огромной стадионной публике. А зря. Песни более чем заходят, людям они нравятся, и очень многие на моих глазах пели или просто орали их наизусть. Хотя с момента выхода альбома прошло всего две недели.

Anna Asti
Anna Asti

Что стоит отдельно отметить, так это особые концертные аранжировки вообще всех песен, даже новых. Понятно, что многое отработано на концертах в туре «Феникс», но все равно вдумчивость для именно концертного звука очень приятна. Где-то вокализы добавлены, где-то рока с гулкими барабанами и гитарами, но чаще — приличный объем клубного дэнса, на который певица делает особую ставку. Благо и живые музыканты на сцене, и плейбэк еще никто не отменял.

Anna Asti спела с Jony
Anna Asti спела с Jony

Дуэта случилось только два. Сначала Anna Asti спела с Jony «Как любовь твою понять?» и тут случился громкоголосый пронзительный дуэт, и даже продуманные мизансцены, когда артисты менялись местами на авансцене, а потом радостная Анна даже станцевала немного для Jony. А чуть позже появился Филипп Киркоров с дуэтом «Хобби» и гигантским букетом красных роз. Это было реально первое появление Филиппа на сцене после ужасного ожога на питерском концерте, и Филипп чуть не расплакался от чувств.

Anna Asti и Филипп Киркоров
Anna Asti и Филипп Киркоров

«Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой сегодня, потому что ты яркая, нежная, но в то же время колючая. Колючки - это твоя защита. Я немножко растроган! Я помню тот рождественский вечер, когда ты ушла из группы. И ты приехала, и мы всю ночь проговорили о твоем будущем звездном часе. Ты сомневалась. Но и была уверена. Я счастлив, что сегодня с того рождественского вечера прошло почти три года, и вот, пожалуйста, - полный зал! Тебе могут завидовать Бейонсе и Дженнифер Лопес, потому что я уверен, что приехав в Москву, они такого зала не соберут, как ты сегодня. Поэтому я тебя поздравляю с этим! … Ты можешь все!», - напомнил Филипп Киркоров.

Напомню, что именно с дуэта с Филиппом началась сольная карьера Anna Asti. Еще был мэтр Игорь Крутой, с которым Анна выпустила «Я хочу быть...», авторским ремейком «Ты меня любишь» Александра Серова, и он за роялем сыграл это.

Anna Asti и Игорь Крутой
Anna Asti и Игорь Крутой

Как все это выглядело? На самом деле, Анна использовала для шоу исключительно статические декорации, никаких там подъемников или рукотворных озер с водопадами, как на концертах того же Киркорова или даже Аниты Цой. Но все рассчитано точно: акценты на себя берет многочисленный шоу-балет, их там больше двух десятков танцоров, и они одеты точь-в-точь в стиле часто сменяемых нарядов самой артистки. На сцене пять больших видеоэкранов: центральный на заднике и еще по два по сторонам. Не могу сказать, чтобы работа видеографов была ошеломительной: какие-то планы и графика были очень эффектны, но чаще были средние планы, когда с другого конца стадиона артистку и не разглядеть толком. И довольно много пиротехники, - иногда довольно красиво выглядящей. В финале прозвучал натуральный салют в честь концерта, и это было здорово.

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Anna Asti
Anna Asti

За звук отвечало несколько порталов на сцене и еще три — для дальней половины зала. И если звук перед сценой в фан-зоне был весьма хорош, судя по записям, то остальным не очень повезло, как и мне. Даже когда певица говорила что-то в полной тишине, разобрать ее слова было решительно невозможно, так что представьте ситуацию с полным концертным звуком. На этой дальней трибуне напротив сцены дети за моей спиной были по-детски откровенны: «Ты слышишь чего-нибудь, что она говорит? Бу-бу-бу, и все!». Впрочем, подпевать знакомым песням им это никак не помешало. Anna Asti много чего говорила между песнями, как обычно, - но я искренне не могу передать это, потому что ну ничего почти не расслышал. И меня сильно удивило, что ни одного звукача с планшетом для отстройки звука за будкой звукорежиссера (она посередине танцпола) так и не появилось до самого конца. Скорее всего, отдельного пульта для отстройки звука в дальней части зала просто не существовало. Впрочем, капризы стадионного звука всем известны, и создать отличный звук в огромной бетонной коробке, - редкий по сложности квест. Анну не виню, не смогли и не смогли, и рад за посетителей фан-зоны. Добавлю, что самый лучший стадионный звук я слышал на концерте Pink Floyd в «Олимпийском» аж в 1989 году, но для этого они привезли больше 30 фур звука. А вот Майкл Джексон или Мадонна с этим не справились, для примера.

Anna Asti
Anna Asti

Anna Asti спела, конечно, все свои главные хиты вроде «Царицы» (причем в такой аранжировке, что именно Pink Floyd сразу и вспомнился). Гибкость музыкантов Анны вызывает подлинное восхищение. Кстати, именно прямо посреди «Царицы» прозвучал главный месседж Анны к девушкам:

«Ну-ка сознайтесь, кто такая царица? А вы уверены, что это — я? Да? Нет! Девочки, каждая из вас — это царица. И в песне нет ни единого слова «я». Каждая из вас — это царица, каждая из вас - неповторимая, самая лучшая, и я люблю вас! Но мы — самые красивые, самые невероятные. Сияйте на весь город, и носите это звание с гордостью! Окей?»

Anna Asti
Anna Asti

Конечно, Anna Asti конструирует свои песни на наследии Ирины Аллегровой, переосмысляя и умодняя современным дэнсом. Она дерзкая. Ее «Аллегрова 2.0.» хороша именно самостоятельностью, она поет для самообеспеченных девушек, которые никак не зависят от мужчин, кроме чувств. Этим и попадает в сердечки целевой аудитории. И она очень хороша в этом. Конечно, песни из альбома «Высшие силы» не идут ни в какие сравнение с хитовыми альбомами «Феникс» и «Царица» авторства Димы Лорена, но ведь и он тоже был на концерте, и ему Анна публично со сцены высказала особенно добрые слова. Это очень по-человечески.

Anna Asti
Anna Asti

Anna Asti
Anna Asti

Anna Asti
Anna Asti

Гуру КЕН
Фото: Екатерина Шуть

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