Стадионный концерт Anna Asti: слезы Филиппа Киркорова и вокализы под дэнс

На сцене ее, конечно, подхватили сильные руки танцоров. Все прошло благополучно. Вот так необычно, с главного хита, и начался этот весьма зрелищный концерт. Солдаут, 30 тысяч проданных билетов. Разогретые с самого начала поющие все пропущенные нарочито фразы поклонники. Точнее, поклонницы, потому что женского пола на концерте наблюдалось минимум процентов семьдесят. Впрочем, и парочки, и мужчины-одиночки тоже имелись в наличии. Но главная аудитория у Анны Асти, конечно, женская. Потому что песни в основном о непростой женской доле и взаимоотношения с парнями.



Anna Asti

«Космически» с феерическим вокализом в народном стиле (и вообще вокализы — очень сильная сторона Анны). А дальше — песни из свеженького альбома «Высшие силы». «Чтобы ты тоже» (одна из самых сильных песен альбома), «Преданный бывший» и еще несколько. Почему же певица не назвала программу «Высшие силы», как было бы логично? Как будто она не очень пока уверена в том, что эти песни зайдут огромной стадионной публике. А зря. Песни более чем заходят, людям они нравятся, и очень многие на моих глазах пели или просто орали их наизусть. Хотя с момента выхода альбома прошло всего две недели.



Anna Asti

Что стоит отдельно отметить, так это особые концертные аранжировки вообще всех песен, даже новых. Понятно, что многое отработано на концертах в туре «Феникс», но все равно вдумчивость для именно концертного звука очень приятна. Где-то вокализы добавлены, где-то рока с гулкими барабанами и гитарами, но чаще — приличный объем клубного дэнса, на который певица делает особую ставку. Благо и живые музыканты на сцене, и плейбэк еще никто не отменял.



Anna Asti спела с Jony

Дуэта случилось только два. Сначала Anna Asti спела с Jony «Как любовь твою понять?» и тут случился громкоголосый пронзительный дуэт, и даже продуманные мизансцены, когда артисты менялись местами на авансцене, а потом радостная Анна даже станцевала немного для Jony. А чуть позже появился Филипп Киркоров с дуэтом «Хобби» и гигантским букетом красных роз. Это было реально первое появление Филиппа на сцене после ужасного ожога на питерском концерте, и Филипп чуть не расплакался от чувств.



Anna Asti и Филипп Киркоров

«Аня, дорогая, пусть эти красивые розы ассоциируются с тобой сегодня, потому что ты яркая, нежная, но в то же время колючая. Колючки - это твоя защита. Я немножко растроган! Я помню тот рождественский вечер, когда ты ушла из группы. И ты приехала, и мы всю ночь проговорили о твоем будущем звездном часе. Ты сомневалась. Но и была уверена. Я счастлив, что сегодня с того рождественского вечера прошло почти три года, и вот, пожалуйста, - полный зал! Тебе могут завидовать Бейонсе и Дженнифер Лопес, потому что я уверен, что приехав в Москву, они такого зала не соберут, как ты сегодня. Поэтому я тебя поздравляю с этим! … Ты можешь все!», - напомнил Филипп Киркоров.

Напомню, что именно с дуэта с Филиппом началась сольная карьера Anna Asti. Еще был мэтр Игорь Крутой, с которым Анна выпустила «Я хочу быть...», авторским ремейком «Ты меня любишь» Александра Серова, и он за роялем сыграл это.



Anna Asti и Игорь Крутой

Как все это выглядело? На самом деле, Анна использовала для шоу исключительно статические декорации, никаких там подъемников или рукотворных озер с водопадами, как на концертах того же Киркорова или даже Аниты Цой. Но все рассчитано точно: акценты на себя берет многочисленный шоу-балет, их там больше двух десятков танцоров, и они одеты точь-в-точь в стиле часто сменяемых нарядов самой артистки. На сцене пять больших видеоэкранов: центральный на заднике и еще по два по сторонам. Не могу сказать, чтобы работа видеографов была ошеломительной: какие-то планы и графика были очень эффектны, но чаще были средние планы, когда с другого конца стадиона артистку и не разглядеть толком. И довольно много пиротехники, - иногда довольно красиво выглядящей. В финале прозвучал натуральный салют в честь концерта, и это было здорово.

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Anna Asti

За звук отвечало несколько порталов на сцене и еще три — для дальней половины зала. И если звук перед сценой в фан-зоне был весьма хорош, судя по записям, то остальным не очень повезло, как и мне. Даже когда певица говорила что-то в полной тишине, разобрать ее слова было решительно невозможно, так что представьте ситуацию с полным концертным звуком. На этой дальней трибуне напротив сцены дети за моей спиной были по-детски откровенны: «Ты слышишь чего-нибудь, что она говорит? Бу-бу-бу, и все!». Впрочем, подпевать знакомым песням им это никак не помешало. Anna Asti много чего говорила между песнями, как обычно, - но я искренне не могу передать это, потому что ну ничего почти не расслышал. И меня сильно удивило, что ни одного звукача с планшетом для отстройки звука за будкой звукорежиссера (она посередине танцпола) так и не появилось до самого конца. Скорее всего, отдельного пульта для отстройки звука в дальней части зала просто не существовало. Впрочем, капризы стадионного звука всем известны, и создать отличный звук в огромной бетонной коробке, - редкий по сложности квест. Анну не виню, не смогли и не смогли, и рад за посетителей фан-зоны. Добавлю, что самый лучший стадионный звук я слышал на концерте Pink Floyd в «Олимпийском» аж в 1989 году, но для этого они привезли больше 30 фур звука. А вот Майкл Джексон или Мадонна с этим не справились, для примера.



Anna Asti

Anna Asti спела, конечно, все свои главные хиты вроде «Царицы» (причем в такой аранжировке, что именно Pink Floyd сразу и вспомнился). Гибкость музыкантов Анны вызывает подлинное восхищение. Кстати, именно прямо посреди «Царицы» прозвучал главный месседж Анны к девушкам:

«Ну-ка сознайтесь, кто такая царица? А вы уверены, что это — я? Да? Нет! Девочки, каждая из вас — это царица. И в песне нет ни единого слова «я». Каждая из вас — это царица, каждая из вас - неповторимая, самая лучшая, и я люблю вас! Но мы — самые красивые, самые невероятные. Сияйте на весь город, и носите это звание с гордостью! Окей?»



Anna Asti

Конечно, Anna Asti конструирует свои песни на наследии Ирины Аллегровой, переосмысляя и умодняя современным дэнсом. Она дерзкая. Ее «Аллегрова 2.0.» хороша именно самостоятельностью, она поет для самообеспеченных девушек, которые никак не зависят от мужчин, кроме чувств. Этим и попадает в сердечки целевой аудитории. И она очень хороша в этом. Конечно, песни из альбома «Высшие силы» не идут ни в какие сравнение с хитовыми альбомами «Феникс» и «Царица» авторства Димы Лорена, но ведь и он тоже был на концерте, и ему Анна публично со сцены высказала особенно добрые слова. Это очень по-человечески.



Anna Asti



Anna Asti



Anna Asti

Гуру КЕН

Фото: Екатерина Шуть