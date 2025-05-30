Anna Asti выпустила альбом «Высшие силы»

В альбом вошли девять песен, в том числе «Гроза» и «Высшие силы», ранее выходившие отдельными синглами. В Яндекс Музыке появилась delux-версия с комментариями певицы к альбому и каждой его песне. Anna Asti продюсировала альбом самостоятельно вместе с саунд-продюсером Олегом Сашко.

В пресс-релизе пластинки работа названа «зрелым, чувственным высказыванием женщины, которая больше не боится быть собой. Это не просто музыкальный релиз, а личная хроника трансформации: от боли к силе, от сомнений – к свободе».

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Anna Asti

«Меня создали не индустрия и не тренды. Меня создали Бог, любовь моих родителей и я сама. Этот альбом – мой голос, моя правда, моя сила, – говорит Anna Asti. - Я впервые позволила себе быть собой – без страхов, без фильтров. Сольная карьера стала для меня не побегом, а возвращением к себе. Каждый трек в новом альбоме – это разговор с душой. Иногда – крик, иногда – шёпот. Я много лет пряталась за образом, который был привычен публике. Сегодня мне важно быть честной. Мне близка женственность без шаблонов. Настоящая сила – в уязвимости, в том, чтобы не бояться чувствовать. Я больше не стараюсь нравиться всем – я стараюсь быть настоящей. В этом моя свобода. Я не смотрю на других – я строю свой путь. Иногда в тишине, иногда – на сцене, под светом софитов. Главное – чтобы звучала музыка, в которой есть правда».

В своих комментариях про альбом певица неоднократно повторяет, что публика может не узнать ее в новой работе, но она звучит так потому, что изменилась и она теперь именно такая. На самом деле, прежние хитовые альбомы писал сонграйтер Дима Лорен. В альбоме же «Высшие силы» нет ни одной его песни, зато половина песен написана Егором Головацким.