Итоги 2024 года в музыке: социализация, странные песни и словечки

А почему пишу про как бы уход мейджоров, потому что реально они ведь не ушли. Да, музыка не поставляется на стриминги и поставлена геоблокировка в Ютьюбе для РФ. Но - из восточноевропейских офисов они раздают треки нашим радиостанциям, тихо лицензируют музыку (только не первостатейных звезд) для кино и шоу, и даже диктуют тому же VK или даже пиратам (!), какие треки доступны, а какие нет. Хотя денег напрямую они не получают. Абсурд невероятный, но такова жизнь в 2024 году.

Начнем с «иностранцев», поскольку там кипело особенно бурно, хотя ни к чему особенно прорывному это не привело, по большому счету.

Иностранцы

На самом деле, в 2024 году в мире не было ни одного великого поп-альбома или даже песни. Поэтому стоит написать о самых заметных или шумных. Ирония в том, что ни один из них не кажется великим, но все они создают палитру самой современной поп-музыки.

Charli XCX – «Brat» стал самым шумным альбомом. Даже слово Brat стало самым популярным, хотя оно означает не брата, а скорее друга-сорванца. По музыке там очень скучно, но словесные посылы певицы Charli XCX стали вдруг очень скандальными в Америке.



Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion – ‘Megan’ и Megan Act II. Звезда хьюстонского рэпа выдала мощнейший альбом с грандиозной звуковой палитрой и специфическим женоненавистничеством и язвительным остроумием. Вот это именно что про музыку, крайне рекомендую к прослушиванию. Да и тексты на грани фола.

Tyler, The Creator — «Chromakopia». Перезагрузка «старого» Tyler’a весьма эффектна, и доставит немало приятного тем, кто пропустил все это. От джаза и соула он не отказался, и даже от маршей. Это очень музыкальный альбом, хотя переосмысление своего детства весьма болезненно, очевидно. Зайдет не всем.

Sabrina Carpenter – ‘Short N’ Sweet’: встречайте новую поп-принцессу с горячим хитом ‘Espresso’ и пикантным альбомом, закрепившим статус. Блондинка со сладким голоском. А тем, кто не верит, что она отлично поет, - послушайте ее акустический сет в известном музыкальном магазине, там она выдает по полной. Подождем хотя бы еще одного суперхита.

Halsey - The Great Impersonator. Это как бы инди, но на нее сильно ставит Vevo, что как бы намекает. Девушка поет о проблемах взросления, и у нее это все болезненно, она чувствует себя то лузером, то единственной живой девушкой в Лос-Анджелесе. И да, там 28 треков. Можно сказать, что это новая волна, поднявшаяся после Билли Айлиш. Иногда она впадает в сложные материи, вроде дарвинизма, и лучше не оказаться в ее голове в такие моменты.

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft. Сюда он вошел только потому, что ничего лучше почти не было. А для самой Билли это очень слабый альбом. Она написала очень интересные тексты, но с хорошей музыкой соединить это не получилось. У остальных, впрочем, было все еще безрадостней. Билли Айлиш выросла, стала осознаннее, но ее лучшие хиты явно впереди. Она самая перспективная артистка на планете, в нее можно вкладываться как в акции, и это факт.

Были еще Бейонсе с кантри-альбомом Cowboy Carter и Дуа Липа с поп-альбомом Eternal Sunshine, не говоря уж про альбом Тейлор Свифт The Tortured Poets Department. Но это попытки нащупать то, что не щупается. Разве что Дуа Липа попыталась сыграть в свежие аранжировки, но с сочинением песен как-то не задалось, кажется.

А теперь обратите внимание. 7 из 8 самых ярких релизов — это девушки. Однозначно 2024 год стал женским годом, годом матриархата в поп-музыке. Девушки обыграли парней по всем статьям. В России, кстати, тоже, но об этом ниже.

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Из рок-релизов больше всего обсуждали воссоздание Linkin Park с новой солисткой Эмили Армстронг вместо умершего Честера Беннингтона, и их альбом From Zero. По мне, чистая фикция и мумифицирование когда-то хорошей группы. И еще воссоединение Oasis, вообще без новых релизов. Очень смешно. А вот реально порадовали разве что новые треки воссоединившейся (кажется, реальное слово года) Dream Theater в идеальном составе из будущего альбома Parasomnia. Все прочее было весьма тухлым.

Перейдем к концертам. Лидер тут один, безоговорочный, и это тоже девушка — Тейлор Свифт. Возможно, из России не понять, насколько это было важно и триумфально. Но Тейлор Свифт объехала почти всю Америку и Европу, билетов не купить, люди сидели на холмах около ее площадок, и она побила все рекорды по продажам. Это за миллиард долларов, на секундочку.

А теперь про Россию

Концертный рынок и в России, и в мире будто взорвался. Люди очень хотят ходить на концерты. Можно было бы списать на эффект окончания эры ковида, но продажи выросли заметно даже по сравнению с 2023 годом. Что случилось? Кажется, людям стало очень не хватать общих впечатлений, подобно тому, когда идешь в кинотеатр вместе с другими посмеяться и пощелкать попкорн, хотя фильм можно посмотреть на своем компьютере или ТВ. Атомизация прослушивания музыки достигла, похоже, апогея, - и теперь люди соскучились по социализации. Гигантский, побивший все рекорды мировой тур Тейлор Свифт удивлял всех. Даже не суперзвезды, вроде нашего Macan или интимный вроде Эд Ширан, - собирали стадионы. А артисты поменьше — переполненные клубы. Кажется, отказ от телесмотрения и все эти персонифицированные плейлисты в стримингах привели людей к ощущению, что общие эмоции можно испытать теперь только на концертах.

Главными концертными промоутерами в России стали те, у кого есть деньги, чтобы собрать всех самых желанных для юной аудитории. А это VK, Яндекс Музыка, МТС и Zvuk от Сбера. Они проводили весь год кучу мероприятий, собирая огромную аудиторию. Сложно оценить коммерческую эффективность их размаха, но если главной целью было поднятие капитализации бренда, - они были весьма эффективны.

Говорить о самых успешных альбомах в России смысла нет, - никто их не покупает за деньги. Поэтому стоит говорить только о песнях, хит-синглах. И тут очевидно лидирует выскочившая как черт из табакерки Татьяна Куртукова с хитом «Матушка» в псевдо-фолковом духе. Песня в меру патриотичная, в меру фольклорная. Ничего подобного ни Пелагея, ни другие топ-артисты представить не смогли. По факту это песня года, хотя трудно представить продолжение такого тренда. Зато какое отличие от американского рынка!

В 2024 году случился феномен артиста Macan. Соединение рэпа и пацанского блатняка произвело ошеломляющий эффект. «Привыкаю», «Как je» и «По Домам» вошли по все чарты. Это не про воров в законе, это про их «шестерок». Переосмыслять успех Macan’a могут другие люди.

Главным лидером радиоэфира оказалась Мари Краймбрери (Марина Жадан), у нее примерно 8 радио-хитов, включая суперуспешный фит с Димой Биланом It's My Life. Стоит отметить, что Краймбрери очень продуктивна, выпускает минимум песню в неделю, но успеха не так много. Однако по итогу есть хит-синглы, и успех для радио.

Лучшая песня года. Тут все просто, как мне кажется. Баста записал новую нетленку «Я найду тебя через века», и ничего с этим сравниться не может. Anna Asti, впрочем, параллельно царила весь год с хитом «Царица», и хотя его слушали по большей части девушки, - ну как тут сопротивляться? Девушки всегда правы. Анна Асти точно попала в умонастроения запутанных в прогрессивах и «тренингах личного роста» девушек. И собрала заслуженный урожай денег и наград. Она точно целится в не очень умной, но обладающей излишками чужих денег ЦА, - и умело работает с ними. Было еще много совсем случайных релизов из серии «Уже завтра нас забудут». Или условная Клава Кока с множеством инфо-поводов, но ни одной крутой песни.

Рок-группа Женя Трофимов и «Комната культуры» разрывали весь год хитом «Поезда» и даже дополнили их другим хитом «Самолеты», - кажется, что это теперь русский рок как он есть. А вот реальные рок-легенды будто отдыхали, - не могу назвать ни одного реально мощного релиза.

Итоги

В целом 2024 год оказался скудным на мощные релизы. Музыканты будто собираются с силами. И несмотря на отсутствие значимых релизов, посещаемость концертов выросла почти на четверть. Люди хотят общаться. И еще с большей силой. Выросла посещаемость концертов даже почти неизвестных артистов, - просто потому, что люди хотят испытывать схожие эмоции с себе подобными, и вариант с интернетом и большим телевизором на стене их больше не устраивает. Обольщаться продюсером, впрочем, не стоит, - тренд может развернуться в любую секунду.

Гуру КЕН