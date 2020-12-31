10 итогов музыкального года 2020, или объять необъятное

Процесс сегментации начался куда раньше, еще лет пять назад. Но тогда 18-летние встречались на фудкортах, и хотя бы могли поговорить о музыке, которая им нравится. Нравится им Гуф или нет, например. В 2020 году это уже редкость. «Я такое не слушаю», - типичная фраза в ответ на имя артиста. Это уже не атомы, а электроны. Имя вездесущего Моргенштерна вызывает изжогу похлеще имени Иосифа Кобзона у советских неформалов.

Поэтому я, как человек, профессионально слушающий вообще все и всех, хотел бы рассказать что-то интересное для каждого сегментика. Скорее всего, каждому одному читателю станет интересен только один абзац этого текста, - но вдруг захочется узнать немного о главном, чтобы было в ушах у других людей? Надеюсь на это.

1. А что там у попсы?

Попса - больше не Киркоров в перьях, а первые строчки чартов ВК. Коллективное бессознательное подростков, делающих кассу что в залах, что на стримингах. За редким исключением эти треки и этих артистов объединяет то, что они отчаянно попсовы и ориентированы на утилитарный спрос («чтоб из тачки бомбило»). Неудивительно, что почти все — Слава Марлоу (включая Моргенштерна), Niletto, Ramil’, Miyagi&Andy Panda, Dabro, Мэвл, Gayazov$ Brother$, Jony, Ганвест, Клава Кока и др., - парадоксальным образом ориентируются на мелодику 90-х годов СССР и популярное тогда же итало-диско больше, чем на собственно американский хип-хоп. Генетическая память, не иначе…

Еще один большой тренд, который начался пару лет назад с нашествием кальян-рэпа, но в 2020 году кристаллизовался уникальным российским сплавом кальян-рэпа и попсы 90-х с отчетливо «восточным» привкусом. Количество звезд из условно мусульманских регионов зашкаливает, они существенно потеснили в популярности артистов из всех остальных регионов, вместе взятых. Еще один парадокс, что это все почти непохоже на ситуацию в ролевой модели Турции (казалось бы, вот он, эталон!), - нет, это именно наш посконный поп-кальян-стайл, не имеющий аналогов в мире. Россия по-прежнему, что в девяностые, что в нулевые, что сейчас производит ни на что непохожий провинциальный продукт. Разве что Турция, Румыния, Франция и Италия могут в Европе похвастаться такой же особенностью.

2. Рок жив?

2020 год дал неожиданно большое количество заметных рок-проектов, пусть с оговорками. Но они появились не на «Нашем радио» с его консервативной аудиторией, а в том же ВК и на Ютьюбе. Повторим название группы Dabro – их альбом «Юность» стал лучшим поп-роком года. Снова стал моден жанр «нимфетки с гитарами», только теперь они не кричат пронзительно, как «Тату» или «Тотал», а нежно матерятся и поют про секс так, что взрослые краснеют. Это в первую очередь питерский проект «Кис-Кис» (альбом «Пир во время чумы») и группа «Френдзона» (ее солистка Мэйби Бэйби вполне уже успешна сольно). Возможно, скоро к ним присоединится проект «Ада» с альбомом «Взрослый альбом». Да и «Пошлую Молли» не стоит сбрасывать со счетов.

Классический русский рок тоже не дал о себе забыть. Эпохальный альбом «Мечты» выпустила группа «Аукцыон», Борис Гребенщиков выпустил самобытный альбом «Знак огня» и раздолбайский «Тор», а «Сплин» не подкачал с альбомом «Вира и майна». Стоит обратить внимание на альбомы «O2» от «Ночные Снайперы», «Хина» и «Как я стал клоуном» Ольги Арефьевой, «В метре» от «Машины времени» (они же выпустили эталонный сборник лайв-хитов «50»), битломанский альбом «Время» от «Старого приятеля» и «Время будить королей» от «Оргии Праведников».

3. Рэп как рэп

Классического рэпа в чартах 2020 года больше почти нет. Понятно, что выход нового релиза от олдов Скриптонита («2004») или «Касты» («Чернила осьминога») способны ненадолго изменить картинку, но очень уж ненадолго. Рябь на воде. Немного живчика давал разве что сбежавший из России в Барселону рэпер Kizaru («Born To Trap»).

Из другого заметного — релиз ЛСП «Свиное рыло» и Слава КПСС «Чудовище, погубившее мир». Кошкины слезы, словом.

4. Инди как выпускной клапан «на любителя»

Большинство релизов 2020 года можно было бы назвать «местная инди-музыка», как это называет Яндекс-музыка. То есть хаотичное нагромождение имеющихся битов или семплов на детские голоски. Тем не менее, и тут кое-что заслуживает внимания. В первую очередь, новый альбом Монеточки «Декоративно-прикладное искусство», мастерски вымеренный по балансу чудаковатостей Витей Исаевым (в собственном альбоме «привет!как дела?» этого ему достичь не удалось).

Любителям изысканной мелодичности могут зайти синглы Animal ДжаZ или альбом Шарлот «Рождённый в аду». Девичьей сумрачной радикальностью по-прежнему потрясали IC3PEAK в «До свидания». Невероятной посредственностью смог привлечь к себе внимание проект «Комсомольск».

5. Нам придется слушать блогеров

Это неизбежно. Клава Кока открыла ящик Пандоры. Теперь каждый блогер и более-менее известный человек будет петь, и это будет попадать в наши уши. Потому что для блогеров это материально выгодно, а слушатель окружен диктатом соцсетей. Неважно, будет ли это ТикТок или звезда ТНТ — вы это услышите. Артур Пирожков уже успешно проторил дорогу своими дэнс-хитами, затем Клава Кока, а теперь почти каждый тиктокер, начиная с Дани Милохина, поет. Причем у них есть деньги на хороших битмейкеров, так что продукт будет слушабельным. Даже если вы слушаете метал, то для вас запоет метал-блогер (вспомните историю Marilyn Manson). Мы обречены на это.

6. Мейджоры с нами

Мейджоры (крупнейшие лейблы мира, их всего три и они контролируют 70% рынка) не смогли в свое время наладить продажу mp3, не смогли договориться сразу со стримингом, но сумели возглавить процесс к 2020 году. Не верьте в сказки про «продвижение самостоятельно», - ничего этого в промышленных масштабах нет. Любой успешный музыкант моментально перекупается мейджорами. Для слушателя вроде бы разницы нет, но она есть. Дело в том, что мейджоры имеют преференции для всех стримингов, а значит, 70% слышимой музыки подложены мейджорами, а независимые таланты вытеснены из матрицы. Это не работает только в очень узких нишах, а массовый слушатель слушает то, что ему предложили (после тщательного тестирования и рейтингования) все те же три мейджора. Просто стоит понимать это.

7. Большинство музыки делается на битах

При этом битмейкеры — самая обделенная сфера и по финансам, и по известности. Бит — это фактически вся песня, только без вокала. Стоимость бита варьируется от 1 до 100 тысяч. Широкому же зрителю знаком разве что Слава Марлоу, да и лишь потому, что он записывает собственные успешные треки, вроде «Снова я напиваюсь».

Сожалеть о том, что эпоха композиторов ушла, не стоит, - время диктует свое. Звук уже часто важнее мелодии. А вот то, что права битмейкеров никак не урегулированы законодательно, - странно в 2020-м.

8. Год онлайна

Из-за пандемии коронавируса было свернуто почти все, кроме онлайна. И это правильно. Мощную поддержку музыкантам оказали платформы мобильных операторов и онлайн-агрегаторов, они платили музыкантам за концерты за свой счет, и давали качественную картинку и звук. Кто-то делал все своими силами. До уровня интеграции онлайнов Дуа Липы и Metallica мы не смогли дотянуться исключительно по причине неплатежеспособности и бедности населения. В остальном все было на уровне.

9. Падение корпоративов

Да, без корпоративов всем музыкантам пришлось туго. Многим пришлось уйти из профессии, и это самый печальный итог 2020 года. Почти никто из звезд не стал платить своим музыкантам в отсутствии концертов, и они ушли в курьеры. Дикая ситуация, масштаб бедствия которой мы пока даже не можем оценить.

10. А есть ли перспективы?

Самое печальное, что никто ничего не знает. Все зависит от коронавируса. Конечно, у многих музыкантов забиты туры с марта по декабрь 2021 год, но это лишь иллюзия оптимизма. Их отменят в любую секунду. Доходы от стриминга и Ютьюба обеспечат лишь первую тысячу лидеров (но не их музыкантов). Даже невероятное удешевление производства музыки не компенсирует эти потери. Падение уровня жизни поставит под вопрос платежеспособность публики даже на разрешенных концертах. Отдельно стоит напомнить про промоутеров, которые стоят на грани жизни и смерти компаний. И ничего позитивного им сообщить нечего.

Таков был этот проклятый 2020 год.

Гуру КЕН