Солистка Total выпустила аудио-книгу «Делирий»

Пластинка, по своей сути, является большим экспериментом коллектива, потому что включает в себя не песни, а 10 стихотворений солистки Марины Черкуновой в авторском прочтении под музыкальный аккомпанемент.

Для преданных поклонников творчества музыкантов такой «ход конём» может показаться вполне себе логичным, ведь уже много лет Марина публикует собственные стихи в социальных сетях, дополняя фотографиями. Теперь же вместо картинок — звуковой фон, не заостряющий на себе внимание, но создающий необходимую атмосферу для прослушивания.

10 избранных творений — это те стихотворные произведения, которые важны и актуальны здесь и сейчас для Марины Черкуновой как для творца. Понятие «делирий», ставшее названием альбома, как нельзя точно характеризует состояние окружающего мира, когда нарушен привычный ход повседневных событий, а наши внутренние процессы дают сбои и превращают обыкновенное существование в непрерывную борьбу с самим собой.



Марина Черкунова

Марина Черкунова об альбоме:

«Это — фрагменты моей жизни.

Это — мой опыт.

Это то, что мне шепчут в уши.

Это — когда ныряешь в жизнь так глубоко, что нет сил выпрыгнуть и осознать случившееся.

Это — когда бабочки в животе.

Это — когда смерть.

Это — когда любовь.

Это — когда ты живёшь».