«Total / Cherkunova» выпустил «Значит» о поисках добра

Исполнитель проверенного временем хита «Бьёт по глазам (Адреналин)», группа «Total / Cherkunova», не так часто выпускает новые работы, но делает это всегда качественно и узнаваемо с первых нот.

Песня «Значит» звучит с мощными гитарами, фирменным скрэтчем и раскатистыми барабанами.

«Эта песня — как крик души, как призыв к поиску добра и прощения. И, конечно же, всё о ней — о любви», - говорит Марина Черкунова.

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Марина Черкунова

Кроме песни, выходит и видеоклип, снятый под руководством режиссёра Никиты Горелкина.

«На съёмках клипа в павильонах «Мосфильма» мы тонули в дыму, скользили и падали от едкого искусственного снега, слепли от ярких вспышек, задыхались от спецэффектов, и, главное, сжигали сердца от эмоций и драйва. В итоге совпало всё: видеоряд, музыка, смыслы, движения, страсть. Случился тот самый симбиоз — симбиоз наших творческих энергий. Это стоит увидеть и услышать!», - комментирует Марина.