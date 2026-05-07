Проект «Ойме фест: Рузаевка» подвел итоги экспедиции

«Ойме фест: Рузаевка» – уникальный музыкально-исследовательский проект, поставивший перед собой значимые и актуальные для нашего времени задачи - сохранение культурного наследия, приобщение молодого поколения к истории и традициям, укрепление связей между поколениями, селом и городом, традицией и современностью.

Идея проекта принадлежит Ежевике Чегодаевой – солистке и руководителю группы «Ойме» и Андрею Чегодаеву – тележурналисту, креативному продюсеру и ветерану СВО, а реализация стала возможной после победы в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.



Мордовская Пишля

«Ойме фест: Рузаевка» состоит из нескольких этапов: экспедиция, обработка собранного материала, создание на его основе контента в современных медиаформатах, и большой фестиваль в октябре 2026 года.

Недавно завершился первый этап – экспедиция, в которой наряду с организаторами приняли участие дети-актеры киношколы из Саранска «Пек вадря» и активные представители Молодежного центра города Рузаевки. Маршрут экспедиции включал в себя села Палаевка, Левжа, Мордовская Пишля, Перхляй, Огарëво Рузаевского района и Старая Теризморга Старошайговский района. Как в этот список попало село из соседнего района – интрига, суть которой будет раскрыта в документальном фильме, съемки которого проходили на протяжении всей экспедиции, а режиссером выступил Андрей Чегодаев.



Перхляй

В каждом селе участники проекта знакомились с творчеством локального фольклорного ансамбля, собирали и записывали песни, характерные именно для этого географического объекта, знакомились с нюансами национальных костюмов, обычаями и традициями региона. Конечно же, не обошлось без изучения особенностей национальной кухни – в каждом населенном пункте было представлено присущее только ему блюдо. Молодым участникам экспедиции предлагалась не только продегустировать, но и принять самое активное участие в приготовлении. А помимо этого молодежь училась ткать половики, плести лапти, изготавливать защитные сети – процесс настолько увлек юных участников, что они выстраивались в очередь к мастерам, чтобы получить новый опыт. А после – массовые игры на свежем воздухе – народные забавы, от участия в которых не смогли удержаться даже самые взрослые и серьезные участники проекта.

Немного статистики. Участники экспедиции проделали путь в 2138 километров, записали 9 гигабайт аудиоматериала - это примерно 30 песен, сняли 6700 фото и 1,6 терабайта видео – примерно около 50 часов отснятого материала. В экспедиции приняли участие 6 детей-актеров города Саранска и 16 представителей рузаевской молодежи. Сколько съедено кургоня, выпито мокшанского компота – подсчеты не производились.



Андрей и Ежевика Чегодаевы в селе Левжа

По итогам экспедиции будут созданы короткие видеоролики (рилсы) по темам «Деревенский ансамбль», «Национальная кухня», «Народный костюм», «Народная игра» и другим. Публикация первых из них уже в ближайшие дни. А вот документальный фильм придется подождать до осени. Планируется, что он будет полнометражным, хотя отснятого материала хватило бы на целый сериал. Непростая задача стоит у съемочной бригады и режиссера выбрать самое важное. Ведь в этой экспедиции важно все – каждый момент.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Информационные партнеры проекта – агентство «ИнтерМедиа», портал Музкуб (Musecube.org), портал «Национальный акцент», телеканал «Рузаевские новости», газета «Столица С», радиостанция «Радио Гордость», портал newsmuz.com.