Ay Yola выпустила дебютный альбом «Ural Batyr»

Альбом состоит из 12 композиций, вдохновленных древним башкирским эпосом о легендарном герое. Кроме уже известных слушателям треков Batyr, Homay, Tugan Tel, Yola, Ural Vasyaty и Ugez, пластинка включает новые песни Shulgan, 1,2,3, Akbuzat, Kil kotom и два инструментальных произведения.

Эта история передавалась из уст в уста на протяжении веков — сказители-сэсэны хранили память о подвигах Урала-Батыра и рассказывали легенду следующим поколениям. Записать эпос удалось только в начале XX века: 115 лет назад Мухаметша Бурангулов зафиксировал повествование со слов двух кураистов — Габита Аргынбаева и Хамита Альмухаметова. Теперь музыканты AY YOLA дали древней истории новую жизнь в современном звучании.

Песни альбома последовательно раскрывают сюжет легенды. Слушатели узнают о птице счастья Хумай, крылатом скакуне Акбузате, сражениях главного героя с чудовищами и предательстве Шульгена, выбравшего путь тьмы. Финальная часть повествует о том, как Урал-Батыр пожертвовал собой, напоив землю живой водой ради спасения потомков.



Ay Yola

Солист Ринат Рамазанов объясняет, что альбом охватывает главные идеи эпоса — от героических битв до наставлений предков. Музыкант подчеркивает:

«Мы прошли в альбоме по всем ценностям эпоса "Урал-батыр": от битвы с чудовищами до заветов родителей и тех слов, которые сам Урал оставил потомкам. Для нас важно показать, что без памяти о своих корнях человек теряет силу, его душа угасает. И наша музыка — как заговор, как зов к возвращению этой души».

Группа работала над альбомом 10 месяцев, соединяя электронные и роковые аранжировки с традиционным кураем и горловым пением. Продюсер и композитор Руслан Север рассказал, что музыканты намеренно не ограничивали себя одним жанром — в записи звучат и тяжелые гитарные риффы, и элементы R&B с рэпом, и лирические мелодии. Руслан также отметил, что древний текст удивительно органично лег на современные ритмы.