Ay Yola после успеха «Homay» выпустила «Tugan Tel»

Это третий сингл с альбома, запланированного на лето. Предыдущий сингл «Homay» стал вирусным в интернете и занял первые позиции в российских и мировых чартах, набрав с момента релиза (14 марта) более 160 млн прослушиваний. Новый сингл сочетает в себе этнику, рэп и нью-метал.

«Название трека переводится как “родная речь, родной язык”, в нём говорится о важности сохранения родной речи, - рассказали артисты Ay Yola. - То есть это один из тех заветов, которые Урал-батыр завещал башкирскому народу».



Ay Yola

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Для создания трека артисты Ay Yola переработали стихотворение певицы и исследователя башкирского эпоса Дианы Кильдиной, которое в свою очередь основано на оригинальном тексте Урал-батыра. «Урал-батыр» — шедевр устного творчества, признанный ЮНЕСКО, одно из величайших сокровищ башкирского народа — сказание о героизме, мудрости и вечной борьбе добра со злом.

«Мы соединяем традиции предков с современными музыкальными стилями, создавая уникальное шоу, в котором оживают древние истории, - говорят музыканты. – Каждая песня – это глава великого предания, изложенного в новом формате. Вдохновляясь традициями устного повествования, мы добавляем к ним мощные электронные ритмы, живые гитарные партии и чарующие звуки башкирских инструментов. Мы – мост между прошлым и настоящим, рассказывающий вечные истории в новом звучании».

Релиз вышел на «МТС Лейбле».