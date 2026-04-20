Ay Yola спели первую песню нового альбома на льду Байкала

Сейчас группа Ay Yola готовит второй альбом, и это «Aihylyu» - первый сингл с него. В нем они продолжат раскрывать героев и смыслы башкирского эпоса «Урал-Батыр». Песня и видео рассказывает историю Айхылу – дочери Луны и сестры Хумай, главной героини хита «Homay».

«У владыки небесных птиц Самрау было две дочери, - говорится в описании. - Хумай — дитя Солнца. Айхылу — дитя Луны. Две сестры. Две судьбы. Хумай становится супругой Урал-Батыра — героя, выбравшего путь света. Судьба Айхылу складывается иначе. Дивы и змеи похищают её, обманом и угрозами вынуждают стать женой Шульгена — брата Урал-Батыра, вставшего на сторону тьмы. Но даже рядом со злом Айхылу не теряет своей природы. От союза света и тьмы рождается сын. Она воспитывает его настоящим батыром — тем, кто выбирает путь добра и следует дорогой Урал-Батыра. В песне переплетаются противоположности — день и ночь, солнце и луна, свет и тьма. Как и в эпосе, здесь звучит мысль о выборе, который каждый день делает каждый из нас. Это история о том, как даже пройдя через тьму, можно сохранить в себе свет».



Как рассказали сами музыканты, снимать клип на Байкале стало для них «большой честью». Руслан Шайхитдинов, участник Ay Yola, признал, что условия съемок были «непростые» – «холод, ветер, лед». Но музыканты все равно получили много впечатлений и почувствовали масштаб Байкала. Они побывали на острове Ольхон, увидели Баргузинский горный хребет и пообщались с местными жителями.

Режиссером видео выступил Никита Буланов, снимавший и клип «Homay».